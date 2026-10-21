Že tretja smrt na triatlonu: Metodu se je ustavilo srce, a preizkušnje niso prekinili, organizatorji molčijo

IRONMAN

Pred sedmimi leti je med plavalnim delom triatlona umrl štajerski podjetnik Mladen Tomašič, izkušeni triatlonec in član Zveze atletskih veteranov Slovenije.

Trije mrtvi, vsi so se utapljali med plavanjem, tekma pa se je nadaljevala. Priljubljeni poreški triatlon, Ironman 70.3, je bil v nedeljo usoden za priljubljenega Gorenjca Metoda Tušarja. Med žrtvami sta tako že dva Slovenca. Pred sedmimi leti je med plavalnim delom umrl 67-letni štajerski podjetnik Mladen Tomašič, izkušeni triatlonec in član Zveze atletskih veteranov Slovenije. Iz vode so ga potegnili in ga oživljali, vendar mu ni bilo več pomoči. Medtem ko je umiral na plaži, je več kot 500 tekmovalcev nadaljevalo preizkušnjo. Predlani je v morju omagal 50-letni Britanec. Reševalci so ga ...