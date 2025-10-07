  • Delo d.o.o.
Skrivnostno izginotje! Že več dni pogrešajo Romuna, ki prebiva v Izoli (FOTO)

Policistom prosijo vse, ki bi ga kje opazili ali imajo kakršnokoli informacijo o pogrešanemu, da to čim prej sporočijo na tel. številko 113, najbližji policijski postaji ali pokličejo na anonimno številko 080 1200.
FOTO: Pu Kp
FOTO: Pu Kp
M. U.
 7. 10. 2025 | 18:10
 7. 10. 2025 | 18:11
1:08
Policijska postaja Izola je 27. 9. 2025 prejela prijavo pogrešane osebe. Gre za 22-letnega Chiuia Edijana, državljana Romunije, ki prebiva v Izoli.

Opis pogrešanega:

Visok je okoli 168 cm, krajša brada po celem obrazu, po obrazu ima lepotne pike, rjavi lasje (dredi), oblečen v zgornji del trenirke Adidas in v temno sive športne hlače, obut v natikače Birkenstock.

FOTO: Pu Kp
FOTO: Pu Kp

Policistom prosijo vse, ki bi ga kje opazili ali imajo kakršnokoli informacijo o pogrešanemu, da to čim prej sporočijo na tel. številko 113, najbližji policijski postaji ali pokličejo na anonimno številko 080 1200.

