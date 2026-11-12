Že zdaj poka, pa sploh še ni december! 43-letniku v Kopru zasegli kar 230 petard

Čeprav do božično-novoletnih praznikov manjka še več kot mesec dni, pokanje pirotehnike ponekod po državi že kali mir. S Policijske uprave Koper so sporočili, da so v zadnjem tednu prejeli več prijav in klicev občanov zaradi uporabe pirotehničnih izdelkov in metanja petard na različnih območjih. Zaradi zaznanih kršitev in približevanja prazničnega časa so policisti okrepili nadzor nad prodajo, posestjo in uporabo pirotehnike, zoper kršitelje pa napovedujejo dosledno ukrepanje.

10. novembra so v Kopru obravnavali 43-letnega moškega, pri katerem so našli in zasegli kar 230 kosov pirotehničnih izdelkov oziroma petard, ki jih je imel v lasti nedovoljeno. Zoper kršitelja bo zaradi kršitve določb Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih uveden prekrškovni postopek.

Uporaba pirotehničnih izdelkov kategorije F1, katerih glavni učinek je pok, je dovoljena le med 31. decembrom in 1. januarjem, pa še to ne v strnjenih naseljih, zaprtih prostorih, na javnih prireditvah ali v bližini ustanov za ranljive skupine in živali.

Visoke globe in hude posledice

Na policiji ob tem znova opozarjajo na nevarnosti, ki jih prinaša nepremišljena, neprevidna ali objestna uporaba pirotehnike. Ta lahko privede do hudih telesnih poškodb, kot so opekline ter poškodbe oči, sluha in rok, pogosto pa povzroči tudi požare in materialno škodo. Še posebej problematična je uporaba petard in izdelkov, katerih glavni učinek je pok, saj »vznemirjajo ljudi, negativno vplivajo na živali in obremenjujejo okolje«, so zapisali policisti. Dodajajo, da so takšni izdelki najbolj moteči v stanovanjskih naseljih ter v bližini bolnišnic, šol, vrtcev, domov za starejše in zavetišč za živali.

Posledice so lahko hude. FOTO: Arhiv Delo

Občane pozivajo, naj pirotehniko kupujejo izključno pri pooblaščenih prodajalcih in dosledno upoštevajo navodila, mladoletniki pa jo lahko uporabljajo le pod nadzorom staršev ali skrbnikov. Obenem spominjajo na letošnje spremembe zakonodaje, po katerih je uporaba pirotehničnih izdelkov kategorije F1, katerih glavni učinek je pok, dovoljena le med 31. decembrom in 1. januarjem, pa še to ne v strnjenih naseljih, zaprtih prostorih, na javnih prireditvah ali v bližini ustanov za ranljive skupine in živali. Kršiteljem grozijo globe od 400 do 1.200 evrov, prepovedane izdelke pa policija zaseže.

Starše, učitelje in vzgojitelje pozivajo, naj mlade pravočasno opozorijo na nevarnosti, saj, kot poudarjajo na policiji, »trenutek zabave nikoli ne odtehta posledic, ki jih lahko povzročijo poškodbe, požari, materialna škoda ali stiske ljudi in živali«. Svoj poziv sklenejo z znanim sporočilom: »En sam pok traja trenutek, posledice pa lahko ostanejo za vse življenje.«