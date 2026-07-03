Že zjutraj drama v Šentjerneju! Gasilci so ga rešili, to se mu je pripetilo v kopalnici

Na Upravi za zaščito poročajo, da so ob 6.20 v ulici Trg gorjanskega bataljona v Šentjerneju gasilci PGD Šentjernej odprli vrata v stanovanjski hiši in rešili osebo, ki je zaradi okvare vrat ostala ujeta v kopalnici.

Padel v hiši in se poškodoval

Ponoči ob 0.48 pa je v naselju Davča v občini Železniki krajan padel v stanovanjskem objektu in se poškodoval. Gasilci PGD Davča so odprli vrata, poškodovanemu nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev NMP in pomagali pri prenosu do reševalnega vozila.