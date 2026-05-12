Že zjutraj s tremi promili alkohola v krvi ogrožala promet, drago jo bo stalo

V ponedeljek zjutraj sta dva voznika opozorila policiste na voznico osebnega vozila, ki je med vključevanjem na avtocesto v Slovenskih Konjicah močno vijugala, na avtocesto je nato zapeljala po delu, ki ni namenjen uvozu, a se ji je le uspelo pravilno vključiti na avtocesto v smeri proti Dramljam. Je pa avtocesti nato vozila zelo nezanesljivo in v predoru trčila v robnik. »Voznico smo ustavili na avtocestnem izvozu Dramlje in ji odredili preizkus alkoholiziranosti. V litru izdihanega zraka je imela voznica 1,55 miligrama alkohola oziroma nekaj več kot tri promile alkohola v krvi,« je sporočila tiskovna predstavnica Policijske uprave (PU) Celje Milena Trbulin. Voznici so policisti začasno odvzeli vozniško dovoljenje in jo pridržali do streznitve. Sledi obdolžilni predlog, za storjeni prekršek pa je predvidena globa v višini 1200 evrov in stranska sankcija 18 kazenskih točk. Ker se je na avtocesto uvrstila po napačnem delu, so ji policisti izdali še plačilni nalog v višini 300 evrov.

Podobna zgodba se je ponovila danes zjutraj, ko je očividec policiste obvestil o voznici osebnega avtomobila, ki je nezanesljivo vozila iz smeri Otiškega Vrha proti Slovenj Gradcu in med vožnjo trčila v robnik ob vozišču. »V Slovenj Gradcu smo jo ustavili in ji odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal, da je imela v litru izdihanega zraka 0,87 miligrama alkohola oziroma okoli 1,7 promila alkohola v krvi,« je sporočila Trbulinova. Tudi tej voznici so policisti začasno odvzeli vozniško dovoljenje in jo pridržali do streznitve. Sledi obdolžilni predlog, previdene sankcije pa so enake, kot pri prej omenjeni voznici, ki je vozila pijana.

»Ravnanje obeh voznic je bilo zelo neodgovorno in nevarno. Vsi udeleženci cestnega prometa se moramo zavedati, da lahko k večji varnosti na naših cestah največ doprinesemo vozniki sami, z umirjenostjo, strpnostjo, uvidevnostjo in predvsem z upoštevanjem cestnoprometnih predpisov. Vedno pa imejmo v mislih, da alkohol ne sodi v promet,« je zaključila tiskovna predstavnica celjske policijske uprave.