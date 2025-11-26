KRVAVA SLOVENIJA

Rihard Žvikart iz Lovrenca na Pohorju želel prespati pri sostanovalki. Pahrija Rama pa je pograbila nož in mu prerezala vrat.

Petinštiridesetletni Kosovki Pahriji Rama, sicer državljanki Slovenije, ki je umorila svojega sostanovalca Riharda Žvikarta, preti od pet do 15 let zapora. Na naša poizvedovanja je namreč vodja mariborskih tožilcev Tilen Ivič odgovoril, da so proti njej vložili obtožbo zaradi uboja »skupaj s predlogom za podaljšanje pripora zaradi ponovitvene nevarnosti. Obtožnica je že pravnomočna, podaljšan je tudi pripor.« Želja po seksu, prepir in nož Julijski zločin v Lovrencu na Pohorju je bil eden letošnjih osmih umorov ali ubojev na Slovenskem. »Šok! Še zdaj ne morem verjeti, da se kaj takega lahko ...