  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
KRVAVA SLOVENIJA

Želja po »nočitvi v drugi postelji«, blisk noža in prerezan vrat: ozadje julijskega uboja na Pohorju

Rihard Žvikart iz Lovrenca na Pohorju želel prespati pri sostanovalki. Pahrija Rama pa je pograbila nož in mu prerezala vrat.
Zločin se je zgodil v pritličnem stanovanju. Fotografiji: Andrej Bedek
Zločin se je zgodil v pritličnem stanovanju. Fotografiji: Andrej Bedek
Boštjan Celec
 26. 11. 2025 | 08:45
3:53
A+A-
Petinštiridesetletni Kosovki Pahriji Rama, sicer državljanki Slovenije, ki je umorila svojega sostanovalca Riharda Žvikarta, preti od pet do 15 let zapora. Na naša poizvedovanja je namreč vodja mariborskih tožilcev Tilen Ivič odgovoril, da so proti njej vložili obtožbo zaradi uboja »skupaj s predlogom za podaljšanje pripora zaradi ponovitvene nevarnosti. Obtožnica je že pravnomočna, podaljšan je tudi pripor.« Želja po seksu, prepir in nož Julijski zločin v Lovrencu na Pohorju je bil eden letošnjih osmih umorov ali ubojev na Slovenskem. »Šok! Še zdaj ne morem verjeti, da se kaj takega lahko ...

Več iz teme

umornožRihard ŽvikartPahrija Rama
ZADNJE NOVICE
09:30
09:26
Novice  |  Slovenija
ZIMSKI REGRES

Denar prihaja! Znano, kdaj bo božičnica na računih upokojencev in zaposlenih

Dodatek bo v naslednjih letih postopoma rasel – vsako leto za 20 evrov, dokler leta 2030 ne doseže 250 evrov, nato pa bo usklajevan kot ostali socialni transferji.
26. 11. 2025 | 09:26
09:25
Bulvar  |  Tuji trači
OPISALA V KNJIGI

Šokantna izpoved igralke! »Objel me je in mislila sem, da bom bruhala«

Brenda Fricker je v knjigi opisala svojo težko življenjsko pot. Oskarjevke se najbolj spominjamo po vlogi v filmu Sam doma 2.
26. 11. 2025 | 09:25
09:02
Premium
Novice  |  Slovenija
GOZD

Gozdar iz Prlekije, ki je po likvidaciji velikana čez noč podvojil podjetje in danes zaposluje 20 ljudi (FOTO)

Franc Kreft vodi eno najmočnejših gozdarskih ekip na vzhodu države. Tradicijo in znanje zdaj prevzemata tudi njegova otroka.
Andrej Bedek26. 11. 2025 | 09:02
09:00
Bulvar  |  Suzy
NE ZMANJKA IZZIVOV

Nova kariera Adele: preizkusila se bo kot igralka (Suzy)

Gre za priredbo romana avtorice Anne Rice iz leta 1982.
26. 11. 2025 | 09:00
09:00
Bulvar  |  Tuji trači
PREDPRAZNIČNO

Melania Trump sovraži božič!

Na božičnem dogodku pred Belo hišo se je zadržala manj kot tri minute.
26. 11. 2025 | 09:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Ogrevanje

Podaljšana akcija ob nakupu toplotne črpalke Mitsubishi Electric: dvojna ugodnost za popolno udobje doma

Zaradi izjemnega zanimanja kupcev podjetje REAM d. o. o. podaljšuje svojo uspešno jesensko akcijo, ki je navdušila številne uporabnike po Sloveniji.
Promo Slovenske novice26. 11. 2025 | 08:41
Promo
Lifestyle  |  Stil
SVEŽE

Nekateri pravijo, da so v tem letnem času nepogrešljivi

Kako so mentol, evkaliptus in vitamin C postali simbol svežine v sezoni prehladov.
Promo Delo21. 11. 2025 | 10:59
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Vlaganje, ki ga priporočajo strokovnjaki: manj tveganja, več odgovornosti

Vlaganje niso več samo številke in grafi, ampak je postalo tudi izraz naših vrednot, odnosa do sveta in ljudi okoli nas.
Promo Slovenske novice20. 11. 2025 | 15:36
Promo
Novice  |  Slovenija
SEMPL

Na slovenski oder prihajajo pravi zvezdniki

Portorož bo 27. in 28. novembra spet postal središče idej, inovacij in navdiha, saj bo gostil 24. mednarodno medijsko konferenco SEMPL.
25. 11. 2025 | 14:04
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Ogrevanje

Udobje ob konstantni temperaturi, ne glede na to, kakšna zima je

Da je geotermalna toplotna črpalka prava izbira za starejšo energetsko potratnejšo hišo, potrjuje zgodba zadovoljnega lastnika.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 10:04
Promo
Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

Trije meseci življenja po vojaško (video)

V Slovenski vojski trenutno služi 6246 pripadnikov in pripadnic v stalni sestavi, 1282 pa jih uniformo z enakim ponosom nosi v rezervni sestavi. Skupaj jih je 7528. To je 7528 posameznikov, ki jih povezuje en sam cilj: služiti domovini s srcem pod uniformo.
1. 11. 2025 | 14:01
Promo
Novice  |  Slovenija
SEMPL

Na slovenski oder prihajajo pravi zvezdniki

Portorož bo 27. in 28. novembra spet postal središče idej, inovacij in navdiha, saj bo gostil 24. mednarodno medijsko konferenco SEMPL.
25. 11. 2025 | 14:04
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIKA

Ali veste, kaj vam dviguje račun? (video)

Ali vedno veste, koliko električne energije dejansko porabite – ne le mesečno, temveč tudi po dnevih ali urah? Portal in mobilna aplikacija Moj Elektro vam omogočata jasen vpogled v porabo, stroške in priložnosti za prihranke. V portal je vključenih že več kot 150.000 merilnih mest.
1. 11. 2025 | 14:30
Promo
Lifestyle  |  Stil
VIDEO

Se jih še spomnite? To so naj oglasi našega otroštva

Ob 80-letnici Fructala smo pogledali oglase, ki so zaznamovali generacije in v naše domove prinašali občutek domačnosti.
Promo Delo21. 11. 2025 | 11:09
Promo
Novice  |  Slovenija
OBRATI

Slovenci obožujemo ta model – poglejte, zakaj je novi CLA prava uspešnica

Novi CLA prinaša več prostora in prilagodljivosti, ambientna osvetlitev in električni pogon pa vozniško izkušnjo po meri sodobnega posameznika.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 14:53
Promo
Novice  |  Slovenija
Spletna varnost

Mastercard z novo, inovativno rešitvijo za preprečevanje plačilnih prevar

Mastercard Threat Intelligence omogoča zgodnje odkrivanje varnostnih groženj in zagotavlja proaktivno zaščito plačilnega ekosistema.
Promo Slovenske novice25. 11. 2025 | 13:23
Promo
Lifestyle  |  Stil
INTERVJU

Kako je trenutek v balonu postal gledališče, ki navdihuje že 25 let (video)

Zgodba o viziji, pogumu in ljudeh, ki so verjeli, da lahko kultura zraste tudi sredi nakupovalnega vrveža.
25. 11. 2025 | 09:29
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBRA ZGODBA

Ko je prišel v Slovenijo, ni poznal jezika, danes uspešno gradi kariero (video)

Zgodba Dina Felića dokazuje, da podjetje z vlaganjem v ljudi ustvarja zavzete in uspešne sodelavce.
24. 11. 2025 | 09:44
Promo
Razno
SVET ILUSTRACIJ

Hana Stupica in Maja P. Kastelic: »Vsi ste povabljeni na zabavo«

Ilustracije niso le okras zgodb. Slikanice so eden prvih zemljevidov naših vrednot – skozi podobe se otrok uči, kaj je prav in kaj ne, kaj je lepo, kaj ga pomirja, kaj v njem prižge domišljijo.
Promo Slovenske novice1. 11. 2025 | 10:32
Promo
Novice  |  Slovenija
Vožnja

Peugeot 3008: sedem let pozneje

Peugeot 3008 druge generacije je leta 2017 osvojil laskavi naslov evropski avto leta.
Promo Slovenske novice25. 11. 2025 | 15:19
Promo
Lifestyle  |  Stil
KULINARIKA

Italijanska shramba: osnovni izdelki, ki jih mora imeti doma vsak ljubitelj italijanske kuhinje

Ko nas preseneti nenaden obisk ali ko se nam preprosto ne ljubi v trgovino, vedno cenimo dobro založeno shrambo. Še posebej če imamo radi italijansko kuhinjo – tisto preprosto, dišečo in vedno tolažilno.
Promo Slovenske novice25. 11. 2025 | 15:21
Promo
Lifestyle  |  Stil
Avtomobilizem

Prostorski kameleon s sedmimi sedeži – Mercedes-Benz GLB

Mercedes-Benz GLB je vsestranski avtomobil, ki ponuja veliko vsega – prostora, udobja, zmogljivosti in tehnološke dovršenosti v značilnem slogu Mercedes-Benz.
Promo Slovenske novice21. 11. 2025 | 09:33
Promo
Novice  |  Slovenija
DODATNA POKOJNINA

Decembra je čas za popravni izpit

Slovenija se hitro stara. Čeprav število zaposlenih narašča, se delež upokojencev povečuje, kar pomeni večje razmerje med upokojenci in aktivnimi.
1. 11. 2025 | 12:00
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Fizioterapija

Miopatije: kompleksne bolezni, ki prizadenejo skeletne mišice

Mišična oslabelost, hitra utrujenost in bolečine v mišicah so znaki miopatije. Bolezen se pogosto začne neopazno, a postopoma vodi v vse večje gibalne omejitve.
Promo Delo25. 11. 2025 | 08:58
Promo
Lifestyle  |  Stil
Oblačila

Jesenska osvežitev garderobe: ko je lepota tudi v podrobnostih

Ko oblačila negujemo z občutkom, se to pozna na našem videzu – in na našem počutju.
Promo Slovenske novice25. 11. 2025 | 12:23
Promo
Lifestyle  |  Stil
INOVACIJE

Retro: kaj vse se je spremenilo in kaj nam še ostane?

Iz časa kaset in analognih zaslonov v dobo digitalnih nasmehov. To je zgodba o napredku, ki ga že tri desetletja piše Ortoimplant DENTAL SPA.
24. 11. 2025 | 10:07
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANCE

Optimizirajte svoje davčne obremenitve

Hitro spreminjajoče se regulativno okolje postavlja davčne oddelke v podjetjih pred vedno več izzivov, s katerimi se morajo vsakodnevno soočati.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 15:00
Promo
Novice  |  Slovenija
DIGITALNI DENAR

Po denar prihodnosti kar na Petrol! Tako preprosto kot plačilo goriva

Na vsakem Petrolovem prodajnem mestu po Sloveniji lahko zdaj s kuponom BitIns postanete lastnik bitcoina, tudi če o kriptovalutah ne veste skoraj nič.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 09:01
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POHODNIŠTVO

Zmagovalna kombinacija za vsako vreme

V svoji pohodniški karieri sem preizkusil različna oblačila, nekatera odlična, druga manj. Oprema je v naravi res prva zaščita pred mrazom, vetrom in terenom.
1. 11. 2025 | 14:25
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prodaja se jim je povečala za 40%, ko so opravili to izobraževanje

Podatki kažejo, da se slovenska podjetja na tuje trge še vedno podajajo naključno, brez jasnih razlogov, brez načrta in brez opredeljenih izvoznih strategij
Promo Slovenske novice21. 11. 2025 | 09:26
Promo
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Vlagateljski kalkulator: preverite, ali vlagate dovolj za svojo prihodnost

V času naraščajočih življenjskih stroškov se zdi finančna svoboda za marsikoga oddaljen ideal.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 10:07
Promo
Novice  |  Slovenija
TO SO STATISTIKE

Rekordna rast napadov: pogoste tarče tudi Slovenci

Digitalna trdnjava ali odprta vrata? Kaj v resnici odloča, ali bo podjetje jutri še poslovalo?
Promo Delo20. 11. 2025 | 14:36
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki