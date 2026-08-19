Želko naj bi večkrat posilil osnovnošolko (14), pred sodnika bo stopil še tretjič

PRED 10 LETI

Želko Kosec je bil prvič obsojen na 14 let zapora, drugič je bil oproščen, jutri se začne novo sojenje.

Želko Kosec iz romskega naselja Lokve pri Črnomlju bo moral jutri znova sesti na zatožno klop novomeškega okrožnega sodišča, že tretjič zaradi iste zadeve. Obtožnica mu očita, da naj bi pred slabim desetletjem trikrat posilil takrat 14-letno osnovnošolko. Prvič je bil za dejanje obsojen na 14 let zapora, v ponovljenem sojenju pa je bil očitkov oproščen, saj je bilo več kot očitno, da domnevna žrtev laže, konec koncev je kar trikrat spremenila svoje trditve. A po pritožbi tožilstva je višje sodišče sodbo razveljavilo in zadevo zaradi bistvenih kršitev kazenskega postopka vrnilo ...