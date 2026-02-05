Zemeljski plaz v Dolenjih Novakih ogrožal hiše, gasilci na delu

V Dolenjih Novakih, v občini Cerkno, je v sredo zvečer zaradi močnega dežja prišlo do nevarnega zemeljskega plazu, ki se je sprožil na vzpetini nad dvema hišama. K sreči pa plaz ni ogrozil neposredno nobenih ljudi ali objektov v bližini, poroča časnik Delo. Plaz je bil zaznan okoli 17. ure, gasilci iz PGD Dolenji Novaki in drugih lokalnih društev so takoj priskočili na pomoč in spremljali situacijo vso noč. Na kraju so ocenili, da evakuacija petih prebivalcev hiš ni bila potrebna.

Plaz se je na srečo usul v strugo vodotoka med obema hišama, zaradi česar objekta nista bila poškodovana. Gasilci so na kraj poslali tudi kopača, ki je odstranjeval nasuti material v strugi, da bi se čim prej sprostila. Na terenu je do večera ostalo še šest prostovoljnih gasilcev. Na kraj dogodka so prišli tudi predstavniki Direkcije za vode, ki so si ogledali teren, kjer so se nevarnosti plazu pojavile že pred leti. Kljub opozorilom domačinov terena niso sanirali.