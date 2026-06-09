Konopljino pivo: Zemir zaradi prepovedi inšpektorice izgubil podjetje, dom in družino

NA SODIŠČU

Vnovič na ustavno sodišče zaradi prepovedi proizvodnje konopljinega piva Mery Jane.

Zemir Begić že več kot četrt stoletja od države poskuša izterjati odškodnino za škodo, nastalo zaradi ravnanja njenih organov, ki so zatrli proizvodnjo njegovega konopljinega piva Mery Jane. Potem ko je ljubljansko višje sodišče lanskega aprila delno ugodilo njegovi pritožbi, spremenilo prvostopenjsko zavrnilno sodbo in mu prisodilo delno poplačilo za hišo, ki jo je izgubil v izvršilnem postopku, je vrhovno sodišče pred nekaj meseci njegov predlog za dopustitev revizije zavrnilo. A Begić se ne vda. Papirnato vojno z državo in njenimi organi bije tako rekoč od 1998., ko je začel variti pivo z ...