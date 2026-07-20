  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
UTRPELA POŠKODBE

Ženska nenamerno izklopila avtomatsko ročno zavoro, ni se končalo dobro

Poleg te nesreče se je zgodila še podobna v Drežnici v občini Kobarid.
Simbolična fotografija FOTO: Delo UI
Simbolična fotografija FOTO: Delo UI
M. J.
 20. 7. 2026 | 22:03
2:41
A+A-

S Policijske uprave Nova Gorica poročajo o dveh prometnih nesrečah, v katerih sta vozili zdrsnili v globino. V prvi, o kateri je bila Policija obveščena v nedeljo, 19. julija, ob 15.28, je osebno vozilo v bližini kampa v okolici Kobarida zapeljalo po strmem terenu pod vozišče in obstalo na boku. Po informacijah novogoriške policijske uprave je bila v vozilu ukleščena ena oseba, in sicer sopotnica.

»Po sedanjih ugotovitvah je voznik avtomobila pred nezgodo avtomobil parkiral izven vozišča in odšel iz vozila. Motor avtomobila je pustil v pogonu, z zategnjeno ročno zavoro. V času nesreče se je v vozilu nahajala njegova 33-letna partnerka, državljanka Salvadorja. Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je 33-letnica v vozilu nenamerno izklopila avtomatsko ročno zavoro, zaradi česar je osebno vozilo začelo drseti po nabrežini v smeri reke Soče,« so dogodek opisali na omenjeni policijski upravi. Dodali so, da so na kraju posredovali gasilci PGD Kobarid, ki so vozilo stabilizirali, poškodovani osebi pa nudili prvo pomoč ter vozilo izvlekli nazaj na vozišče. Poleg gasilcev so posredovali še policisti ter reševalci NMP ZD Tolmin. Slednji so poškodovanko prepeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico. V nesreči je dobila lažje telesne poškodbe.

Vozilo zdrselo približno 200 metrov

Druga sorodna prometna nesreča se je zgodila v Drežnici (občina Kobarid). O njej so bili na Policijski upravi Nova Gorica obveščeni v nedeljo, 19. julija, ob 13.05. Nesreča se je zgodila zaradi nepravilno zavarovanega parkiranega osebnega avtomobila. »Policisti Policijske postaje Bovec so z ogledom kraja prometne nesreče in zbiranjem obvestil ugotovili, da je 54-letna voznica osebnega avtomobila, državljanka Švedske, vozilo parkirala na manjšem klancu ob cesti in ga zapustila, pri tem pa ni ustrezno zavarovala pred premikom. Vozilo, v katerem ni bilo potnikov, se je nato samo premaknilo in po klancu oziroma travnatem pobočju zdrselo približno 200 metrov, kjer je trčilo v drevo. Na vozilu je nastala večja materialna škoda,« so zapisali na policijski upravi. Na pomoč so priskočili gasilci PGD Drežnica in PGD Kobarid, ki so vozilo izvlekli in ga postavili nazaj na cestišče. Voznici bodo izdali plačilni nalog.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

prometna nesrečanesrečapolicijaprometgasilcivozilatrčenje
ZADNJE NOVICE
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Prihranek

O pikanju.
Branko Babič20. 7. 2026 | 22:45
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Komentar Jerneja Suhadolnika: Bojkot v New Yorku

Čeferin ni želel sedeti v družbi Trumpa in Infantina tudi zaradi primera Balogun.
Jernej Suhadolnik20. 7. 2026 | 22:25
22:03
Novice  |  Kronika  |  Doma
UTRPELA POŠKODBE

Ženska nenamerno izklopila avtomatsko ročno zavoro, ni se končalo dobro

Poleg te nesreče se je zgodila še podobna v Drežnici v občini Kobarid.
20. 7. 2026 | 22:03
21:49
Bulvar  |  Tuji trači
MILIJONSKA STAVA

Preklet za športne stave: Drake stavil na Argentino in izgubil pravo bogastvo

Kanadski raper bi z zmago Argentine lahko osvojil približno 4,5 milijona evrov, a je poraz v finalu znova obudil vraževerje, povezano z njegovimi športnimi napovedmi.
20. 7. 2026 | 21:49
21:32
Lifestyle  |  Astro
ZA BOLJŠE POČUTJE

Prižgimo sveče: simbolizirajo svetlobo, mir in praznovanje

Vsaka sveča prispeva k prijetnejšemu vzdušju.
20. 7. 2026 | 21:32
21:14
Novice  |  Slovenija
PRESENETILO MNOGE

Slovenci oddali več oglasov za kokoši kot za iPhone

Med najbolj izrazitimi trendi prve polovice leta na spletnem oglasniku Bolha je rast ponudbe živali.
20. 7. 2026 | 21:14

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOSTI

Ali slovensko omrežje res že poka po šivih?

Podjetja pospešeno vlagajo v elektrifikacijo. Uspeh zelenega prehoda pa bo odvisen tudi od omrežja, energetske varnosti in odpornosti dobavnih verig.
14. 7. 2026 | 07:55
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CITRUSI

Poletna skrivnost bogate letine citrusov z domačega vrta

Domača limona, mandarina, kumkvat ali calamondin niso več redkost na slovenskih balkonih in terasah.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 13:42
Promo
Novice  |  Slovenija
OGROŽENOST

Ste prepričani, da bi preživeli prvi val napada?

Večina organizacij danes že ima varnostne politike, veliko redkeje pa preverjajo, kako bi se njihovo okolje odzvalo, če bi nekdo zaščito dejansko obšel.
15. 7. 2026 | 10:57
Promo
Lifestyle  |  Polet
HITRA IN ZDRAVA PREHRANA

Ko zmanjka časa za kuhanje: rešitev, ki vas bo presenetila

Ves čas hitimo. Zjutraj moramo hitro vstati iz postelje in sebi skuhati kavo, otrokom pa kakav.
17. 7. 2026 | 08:33
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOSTI

Ali slovensko omrežje res že poka po šivih?

Podjetja pospešeno vlagajo v elektrifikacijo. Uspeh zelenega prehoda pa bo odvisen tudi od omrežja, energetske varnosti in odpornosti dobavnih verig.
14. 7. 2026 | 07:55
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CITRUSI

Poletna skrivnost bogate letine citrusov z domačega vrta

Domača limona, mandarina, kumkvat ali calamondin niso več redkost na slovenskih balkonih in terasah.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 13:42
Promo
Novice  |  Slovenija
OGROŽENOST

Ste prepričani, da bi preživeli prvi val napada?

Večina organizacij danes že ima varnostne politike, veliko redkeje pa preverjajo, kako bi se njihovo okolje odzvalo, če bi nekdo zaščito dejansko obšel.
15. 7. 2026 | 10:57
Promo
Lifestyle  |  Polet
HITRA IN ZDRAVA PREHRANA

Ko zmanjka časa za kuhanje: rešitev, ki vas bo presenetila

Ves čas hitimo. Zjutraj moramo hitro vstati iz postelje in sebi skuhati kavo, otrokom pa kakav.
17. 7. 2026 | 08:33
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNE FINANCE

Pospravite denarnico, ne potrebujete je več!

Prijeten dan je, sonce sije, ptički žvrgolijo, s prijatelji ste pojedli okusno kosilo na ambientalni terasi. Kaj bi lahko pokvarilo tak dan? Natakar z računom.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:11
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Dom mora človeku služiti, ne pa ga omejevati: spoznajte nov bivalni model v Sloveniji

Dom naj bi človeku olajšal življenje, ne pa mu nalagal novih skrbi. V GH Holdingu s projektom Srebrni gaj v Dolenjskih Toplicah razvijajo bivalni model, ki združuje samostojnost, občutek skupnosti in okolje, prilagojeno potrebam starejših.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 10:09
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA BRALCE

Ljubezenska pisma morilcu: zakaj zgodba Metoda Trobca še danes ne da miru?

Pomlad leta 1978. Na samotni kmetiji v Dolenji vasi so odprli krušno peč in v njej našli ostanke človeških kosti.
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 08:18
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE IN KAKOVOST ŽIVLJENJA

Zakaj se vsakdanje stvari nenadoma zdijo bolj naporne?

Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 10:14
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OKUSEN ZAJTRK

Sladoled za zajtrk? Spoznajte slovensko novost, ki spreminja pravila zajtrkovanja

Slovenska podjetnica iz Hoč je s Hoferjem ustvarila novost – brezglutenski muesli z liofiliziranim sladoledom
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 12:46
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki