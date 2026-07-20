Ženska nenamerno izklopila avtomatsko ročno zavoro, ni se končalo dobro

S Policijske uprave Nova Gorica poročajo o dveh prometnih nesrečah, v katerih sta vozili zdrsnili v globino. V prvi, o kateri je bila Policija obveščena v nedeljo, 19. julija, ob 15.28, je osebno vozilo v bližini kampa v okolici Kobarida zapeljalo po strmem terenu pod vozišče in obstalo na boku. Po informacijah novogoriške policijske uprave je bila v vozilu ukleščena ena oseba, in sicer sopotnica.

»Po sedanjih ugotovitvah je voznik avtomobila pred nezgodo avtomobil parkiral izven vozišča in odšel iz vozila. Motor avtomobila je pustil v pogonu, z zategnjeno ročno zavoro. V času nesreče se je v vozilu nahajala njegova 33-letna partnerka, državljanka Salvadorja. Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je 33-letnica v vozilu nenamerno izklopila avtomatsko ročno zavoro, zaradi česar je osebno vozilo začelo drseti po nabrežini v smeri reke Soče,« so dogodek opisali na omenjeni policijski upravi. Dodali so, da so na kraju posredovali gasilci PGD Kobarid, ki so vozilo stabilizirali, poškodovani osebi pa nudili prvo pomoč ter vozilo izvlekli nazaj na vozišče. Poleg gasilcev so posredovali še policisti ter reševalci NMP ZD Tolmin. Slednji so poškodovanko prepeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico. V nesreči je dobila lažje telesne poškodbe.

Vozilo zdrselo približno 200 metrov

Druga sorodna prometna nesreča se je zgodila v Drežnici (občina Kobarid). O njej so bili na Policijski upravi Nova Gorica obveščeni v nedeljo, 19. julija, ob 13.05. Nesreča se je zgodila zaradi nepravilno zavarovanega parkiranega osebnega avtomobila. »Policisti Policijske postaje Bovec so z ogledom kraja prometne nesreče in zbiranjem obvestil ugotovili, da je 54-letna voznica osebnega avtomobila, državljanka Švedske, vozilo parkirala na manjšem klancu ob cesti in ga zapustila, pri tem pa ni ustrezno zavarovala pred premikom. Vozilo, v katerem ni bilo potnikov, se je nato samo premaknilo in po klancu oziroma travnatem pobočju zdrselo približno 200 metrov, kjer je trčilo v drevo. Na vozilu je nastala večja materialna škoda,« so zapisali na policijski upravi. Na pomoč so priskočili gasilci PGD Drežnica in PGD Kobarid, ki so vozilo izvlekli in ga postavili nazaj na cestišče. Voznici bodo izdali plačilni nalog.