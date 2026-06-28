Ženski napadli soseda, ena v Kopru, druga pri Postojni

Policisti Policijske uprave (PU) Koper so v petek morali posredovati zaradi dveh medsosedskih sporov. Najprej so bili nekaj minut pred pol peto popoldan napoteni pred večstanovanjsko stavbo v Kopru, kjer se je 56-letna ženska razburila nad svojim sosedom in ga udarila v predel trebuha. Zoper njo je bil uveden prekrškovni postopek, so sporočili s PU Koper.

Uro pozneje je kri zavrela 76-letni ženski iz naselja na območju Postojne. Policisti so ob prihodu na prizorišče ugotovili, da je 76-letnica žalila in zmerjala svojega soseda, zato so tudi v tem primeru ukrepali tako, da so zoper njo uvedli prekrškovni postopek.