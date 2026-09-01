Ženski v Kranju želeli prepir dokončati z nožem, starejša napadla mlajšo

Kranjski policisti so bili včeraj okoli 17. ure obveščeni o sporu med dvema ženskama na območju Kranja, pri katerem je bil uporabljen tudi oster predmet. Ker je obstajala možnost, da je kdo poškodovan, je na kraj odšlo več policijskih patrulj. Po doslej zbranih podatkih je med 44- in 48-letno žensko na javnem kraju najprej prišlo do prepira, nato pa še do fizičnega obračuna. Med pretepom je 48-letna ženska z ostrim predmetom poškodovala 44-letnico.

Poškodovani ženski je na kraju pomoč nudilo zdravstveno osebje. Policisti so območje zavarovali in opravili ogled kraja dejanja, 48-letni osumljenki pa odvzeli prostost ter ji odredili pridržanje. V preiskavo so se vključili tudi kriminalisti, ki še vedno ugotavljajo vse okoliščine dogodka in zbirajo dodatna obvestila. Zoper 48-letno osumljenko vodijo postopek v smeri suma kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper življenje in telo.

Policija bo po končani preiskavi o vseh ugotovitvah obvestila pristojno okrožno državno tožilstvo. Za zdaj več podrobnosti o vzroku spora, vrsti ostrega predmeta in poškodbah 44-letnice ni znanih.