Zgaranega delavca zgrabil žerjav

LUKA KOPER

Domnevno odgovorna za smrt Trajčeja Dimova še nista stopila pred sodnika.

Devet let bo ta mesec minilo od smrti 49-letnega pristaniškega delavca Trajčeja Dimova, a do danes ni nobenega sodnega epiloga. Policisti so dvojico, ki naj bi bila odgovorna za smrtno delovno nesrečo, ovadili januarja 2018. Decembra 2021 so zaradi sostorilstva kazensko ovadili še sedem državljanov Slovenije in eno pravno osebo, a je bila ovadba zoper sedmerico zavržena. Obtožnica zoper dvojico je bila vložena šele sedem let in deset mesecev po smrti Trajčeja Dimova iz makedonskega Podareša. A ta do danes ni pravnomočna. »Državno tožilstvo je vložilo obtožnico z dne 3. junija 2025 zaradi ...