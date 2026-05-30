Zgodaj zjutraj pred hišo opazila neznanca: Maročana sta ji iz avta ukradla denarnico

V okolici Pivke se je zgodaj zjutraj zgodila tatvina, ki sta jo oškodovanca opazila skoraj v živo. Kot so sporočili policisti, je občanka ob 4.05 poklicala na interventno številko policije in prijavila, da sta s partnerjem pred hišo zaznala dve osebi. Neznanca sta iz njunega vozila odvzela denarnico. Iz nje sta vzela denar, denarnico pa pustila ob vozilu.

Ko sta oškodovanca stopila iz hiše, sta osebi s kraja pobegnili s kolesi.

Oškodovanec ju je izsledil v Pivki

Malo pred 5.30 je obe osebi v Pivki izsledil oškodovanec. Policisti so nato ugotovili, da gre za dva državljana Maroka, ki imata urejen status v Sloveniji.

Policisti so jima zaradi suma, da izvirata iz kaznivega dejanja, zasegli kolesi in ju pripeljali na Policijsko postajo Postojna.

Zaradi tatvine sta prejela plačilni nalog po 12-1/1. členu ZNUJZV.

Pogrešate kolo?

Policisti ob tem pozivajo vse, ki bi pogrešali kolo, naj pokličejo na Policijsko postajo Postojna na telefonsko številko (05) 703 33 400.