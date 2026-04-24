Zgoreli sta ostrešji hiše in gospodarskega objekta, škoda bo velika (FOTO)

Sinoči, ob 21.45, sta na Ravenski ulici v Odrancih, ki je mimogrede površinsko najmanjša občina v Sloveniji, zagoreli ostrešji stanovanjskega in gospodarskega objekta. Gasilci PGD Odranci in PGD Beltinci so požar omejili in pogasili. Ostrešji sta kljub temu bili popolnoma uničeni. Domači gasilci so čez noč ostali na požarni straži.

»V četrtek, okoli 21:45 ure smo bili obveščeni, da gori ostrešje stanovanjske hiše v Odrancih. Požar so pogasili gasilci. Vzroke nastanka požara še ugotavljamo. Po prvih ugotovitvah gre za večjo materialno škodo,« je potrdil Denis Burjan, vodja izmene OKC PU Murska Sobota.

FOTO: PGD Odranci

Oglasila se je tudi Barbara Ferenček, županja občine Odranci, ki je ob tem dejala: »Hvala vsem gasilcem PGD Odranci & PGD Beltinci za hitro, pogumno in usklajeno posredovanje ter podporo krajanov. Skupaj ste znova dokazali, da je varnost naše skupnosti naša skupna odgovornost.«

Požar v naselju Osek

V četrtek, ob 20.05 uri je v naselju Osek, v občini Sveta Trojica, zgorelo osebno vozilo v garaži. Gasilci PGD Osek in PGD Sveta Trojica so zavarovali kraj dogodka, pogasili goreče vozilo in garažo ter požarišče pregledali s termovizijsko kamero. Policisti (še) niso poročali o vzroku za požar in nastali materialni škodi.