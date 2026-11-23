Na gorenjski avtocesti je v nedeljo, 22. novembra, okoli 19. ure 60-letni voznik zgrešil izvoz Kranj zahod. Po navedbah policije je med vožnjo proti Karavankam vijugal, po zgrešenem izvozu pa vklopil vse štiri utripalke, zapeljal vzvratno in nato zapustil avtocesto na tem izvozu.

Policisti so ga ustavili in mu odredili preizkus alkoholiziranosti. Ta je pokazal 0,68 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Voznika so pridržali za največ 12 ur in mu zaradi več prometnih prekrškov izdali plačilni nalog. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola bodo zoper njega na pristojno okrajno sodišče podali obdolžilni predlog.

Nevarno vožnjo prijavila voznica

Policijo je na številko 113 poklicala voznica, ki je opazila nevarno ravnanje. Policisti so se ji zahvalili za hiter odziv in poudarili, da je s prijavo morda preprečila prometno nesrečo s hudimi posledicami.