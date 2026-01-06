Zimske razmere znova terjajo davek, huda prometna nesreča v Gaberju

Pomurski policisti so v preteklem dnevu obravnavali petnajst prometnih nesreč, pet kaznivih dejanj, delovno nezgodo, povoženje divjadi ter poškodbo vozila na parkirišču. Včeraj, v ponedeljek, 5. januarja, okoli 15.30 so policisti obravnavali prometno nesrečo v naselju Gaberje. Voznik je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal z vozišča in trčil v betonski drog električne napeljave. Ob trčenju se je sopotnica v vozilu huje telesno poškodovala. Policisti bodo zoper voznika podali kazensko ovadbo zaradi suma kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti.

Policisti voznike opozarjajo na previdno in strpno vožnjo ter pozivajo, naj hitrost in način vožnje prilagodijo vremenskim razmeram, stanju vozišča in lastnim vozniškim sposobnostim. Ceste so bile to jutro zasnežene in spolzke, zaradi vremenskih razmer pa so potovalni časi daljši kot običajno.