Življenje 27-letnika visi na nitki, delal je s kovinsko konstrukcijo

Včeraj, 6. aprila 2026, so bili na PU Maribor obveščeni o delovni nesreči, do katere je prišlo v Mariboru v dopoldanskih urah. 27-letni moški se je huje poškodoval pri delu s kovinsko konstrukcijo in je po zadnjih informacijah še življenjsko ogrožen. O nesreči še zbirajo obvestila, sporočajo policisti.

Motorista preprečila, da ni izkrvavel

Huje se je v okolici Podlehnika poškodoval tudi moški med čiščenjem traktorskega priključka. Mimo sta tedaj pripeljala motorista (eden od njiju policist, oz. zaposlen v Policiji) in mu nudila prvo pomoč ter preprečila, da bi izkrvavel. Na kraj so prispeli reševalci, njegove poškodbe so bile tako hude, da je bil v bolnišnico odpeljan s helikopterjem. Po prvih informacijah je tuja krivda za nastanek nesreče izključena.