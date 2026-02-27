Zjutraj hud požar v mizarski delavnici v Novakih! Z ognjem se bori 50 gasilcev (FOTO)

V Novakih je ob pol petih zjutraj v mizarski delavnici izbruhnil požar, so sporočili iz Prostovoljnega gasilskega društva Cerkno. Požar trenutno gasi pet gasilskih enot in okoli 50 gasilcev.

Kot je za Delo povedal poveljnik gasilske zveze Cerkno Sandi Kovačič, so se pri gašenju požara gasilcem cerkniške enote pridružili tudi prostovoljci gasilskega društva Davča v bližini Železnikov. Gasilci so požar lokalizirali ob sedmi uri ter ga poskušajo omejiti po posameznih enotah.

Na kraj dogodka je prispela policija, ki trenutno preiskuje vzrok požara, je še navedlo Delo.