Zjutraj je zapustil dom, zdaj ga išče policija: ste ga videli?

S Policijske uprave Ljubljana poročajo o še eni pogrešani osebi. Kot so zapisali, so bili policisti Policijske postaje Cerknica obveščeni, da je pogrešan 75-letni Bruno Bebar iz Starega trga pri Ložu. Pogrešani je visok okoli 172 cm, je močnejše postave, ima kratke sive lase in temnejše brke, na spodnji ustnici pa ima znamenje. Po informacijah Policijske uprave Ljubljana je po navadi oblečen v zelen brezrokavnik in obut v pohodne čevlje. Nazadnje je bil opažen danes zjutraj, ko je odšel od doma. Ker z do sedaj izvedenimi ukrepi ni bil najden, prosijo javnost za informacije.

Pogrešana oseba FOTO: Policijska Uprava Ljubljane

Z ljubljanske policijske uprave prosijo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Cerknica na telefonsko številko (01) 709 06 70, ali pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.