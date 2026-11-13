Zjutraj jih je čakalo neprijetno presenečenje, iz skladišča izginilo za 20.000 evrov materiala

V Pivki je neznani storilec vlomil v skladiščne prostore podjetja in odnesel večjo količino materiala. Podjetje je z dejanjem oškodoval za približno 20.000 evrov. Policisti so bili o vlomu obveščeni v četrtek, 12. novembra, ob 12.42. Z ogledom kraja in zbiranjem obvestil so ugotovili, da je storilec ponoči nasilno vstopil v skladišče, od tam pa odtujil večjo količino materiala.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in preiskavo kaznivega dejanja velike tatvine. Po končanem postopku bodo podali kazensko ovadbo, je sporočil Loris Čendak, višji policijski inšpektor Policijske uprave Koper.

Kako lahko podjetja preprečijo vlome?

Vlom v skladišče lahko podjetju povzroči precej več škode kot le izgubo ukradenega blaga. Poleg neposredne finančne škode lahko pride tudi do prekinitve poslovanja, poškodovanja prostorov in dodatnih stroškov. Za večjo varnost poslovnih prostorov je priporočljivo upoštevati naslednje ukrepe: