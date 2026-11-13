Zjutraj jih je čakalo neprijetno presenečenje, iz skladišča izginilo za 20.000 evrov materiala

V Pivki je neznani storilec vlomil v skladiščne prostore podjetja in odnesel večjo količino materiala. Podjetje je z dejanjem oškodoval za približno 20.000 evrov. Policisti so bili o vlomu obveščeni v četrtek, 12. novembra, ob 12.42. Z ogledom kraja in zbiranjem obvestil so ugotovili, da je storilec ponoči nasilno vstopil v skladišče, od tam pa odtujil večjo količino materiala.
Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in preiskavo kaznivega dejanja velike tatvine. Po končanem postopku bodo podali kazensko ovadbo, je sporočil Loris Čendak, višji policijski inšpektor Policijske uprave Koper.
Kako lahko podjetja preprečijo vlome?
Vlom v skladišče lahko podjetju povzroči precej več škode kot le izgubo ukradenega blaga. Poleg neposredne finančne škode lahko pride tudi do prekinitve poslovanja, poškodovanja prostorov in dodatnih stroškov. Za večjo varnost poslovnih prostorov je priporočljivo upoštevati naslednje ukrepe:
- Poskrbite za kakovostno zaklepanje. Vrata, okna in drugi dostopi v skladišča naj bodo ustrezno zavarovani, ključavnice pa redno preverjane.
- Namestite alarmno napravo. Alarmni sistem lahko pomaga pri pravočasnem zaznavanju nepooblaščenega vstopa.
- Razmislite o videonadzoru. Kamere na vhodih in dostopnih poteh lahko pomagajo pri preiskavi vloma.
- Zavarujte vrednejši material. Dražje blago hranite na posebej varovanih mestih, zaloge pa redno popisujte.
- Poskrbite za ustrezno osvetlitev. Osvetljena okolica lahko zmanjša možnosti za neopazen dostop do objekta.
- Bodite pozorni na sumljive okoliščine. Neznana vozila ali osebe, ki se zadržujejo v bližini poslovnih prostorov, so lahko razlog za dodatno previdnost.
- Če ob prihodu v podjetje opazite znake vloma, ne vstopajte v prostor in se ne dotikajte predmetov, saj bi lahko uničili morebitne sledi. O dogodku takoj obvestite policijo na številko 113. Če storilca zalotite pri dejanju, se z njim ne soočajte, temveč se umaknite na varno.