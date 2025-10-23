Zlikovci enega olajšali za 7000, drugega 9000 evrov! Ne nasedajte goljufom!

Ne mine teden, da ne bi policisti opozarjali občanov pred spletnimi goljufi, kljub opozorilom pa se vedno znova najdejo posamezniki, ki neznancem posredujejo občutljive osebne podatke in posledično ostanejo brez denarja. Tako je bilo tudi v torek, ko so policisti Policijske uprave (PU) Kranj obravnavali kar dva tovrstna primera.

Kranjskogorski policisti so v sredo okrog 16. ure prejeli prijavo občana, ki ga je neznanec poklical po telefonu in mu obljubil nakazilo v znesku 600 evrov, ki naj bi ga dobil na kripto račun. »Moški je sledil navodilom neznanca, ki mu je dajal navodila, kako namestiti predlagano aplikacijo. Občan je v nadaljevanju ugotovil, da mu na bančnem računu manjka več kot 7000 evrov,« je prevaro opisal tiskovni predstavnik PU Kranj Roland Brajić. Policisti zbirajo obvestila o dejanju in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo, je dodal.

Včeraj so imeli opravka s podobno goljufijo tudi jeseniški policisti. Ti so prijavo prejeli okrog 18. ure. »Po podatkih, s katerimi razpolagamo, je neznani storilec po telefonu poklical oškodovanko in ji obljubil nakazilo v znesku 9000 evrov. Sledila je navodilom neznanca in si po njegovih navodilih na telefon namestila predlagano aplikacijo, nato pa v nadaljevanju ugotovila, da ji na dveh bančnih računih manjka okoli 9000 evrov,« je prijavo strahovito podobnega kaznivega dejanja opisal Brajić. Tudi v tem primeru policisti zbirajo obvestila o dejanju in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo.

Napadalci z umetelnimi zvijačami in obljubami iz vas izžamejo denar ali pridobijo dragoceno finančno informacijo.

Policija v zadnjem obdobju obravnava večje število različnih spletnih goljufij. Internet je postal neznansko privlačen za spletne kriminalce, opozarjajo policisti.

»Napadalci z umetelnimi zvijačami in obljubami iz vas izžamejo denar ali pridobijo dragoceno finančno informacijo. Spletni kriminalci so tudi čedalje bolj inovativni in jih je vse težje odkriti. Sodobni spletni prevaranti bodo storili vse, da se dokopljejo do vašega denarja in/ali vaših bančnih podatkov, pri tem pa so se pripravljeni vživeti v najrazličnejše vloge,« dodajajo na Policiji, kjer državljanom ponovno polagajo na srce, naj prevarantom ne zaupajo, nikomur pa nikoli ne posredujejo kakršnih koli osebnih in občutljivih informacij, prav tako naj na svoje elektronske naprave ne nameščajo aplikacij ali programov, ki jih ne poznajo.