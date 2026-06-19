Goljufi pretentali občana in mu izmaknili več tisoč evrov

Policisti Policijske postaje Nova Gorica so v četrtek obravnavali primer spletne goljufije na Goriškem, oškodovan pa je bil nič hudega sluteči občan. »Goljufija je potekala tako, da je neznani storilec oškodovanca poklical s tuje telefonske številke in se z lažnim imenom predstavil kot državljan tuje države. Med pogovorom je dejal, da ima občan na njihovi spletni platformi za nekaj tisoč evrov kriptovalut, nato pa mu je poslal spletno povezavo. Oškodovanec je po kliku na omenjeno spletno povezavo kmalu opazil, da je bilo z njegovega bančnega računa odtujenih 3316 evrov,« je podrobnosti predstavil tiskovni predstavnik Policijske uprave (PU) Nova Gorica Dean Božnik in dodal, okoliščine kaznivega dejanja Policija še preiskuje.

Ob tem policisti občanom ponovno polagajo na srce, naj ne nasedajo neznanim klicateljem, naj bodo previdni pri telefonskih klicih neznancev, ki se predstavljajo kot predstavniki investicijskih platform, finančnih ustanov ali ponudnikov kriptovalut. Storilci namreč pogosto zavajajo žrtve z obljubami o visokih zaslužkih ali domnevno pozabljenih sredstvih na različnih spletnih platformah. »Internet je postal neznansko privlačen za spletne kriminalce. Napadalci z umetelnimi zvijačami in obljubami iz vas izžamejo denar ali pridobijo dragoceno finančno informacijo. Sodobni spletni prevaranti bodo storili vse, da se dokopljejo do vašega denarja in/ali vaših bančnih podatkov, pri tem pa so se pripravljeni vživeti v najrazličnejše vloge,« opozarjajo na Policiji.

Policija svetuje: ne klikajte na povezave, ki vam jih pošiljajo neznanci,

ne nameščajte programov za oddaljen dostop do računalnika ali telefona na zahtevo neznanih oseb,

nikomur ne posredujte podatkov o bančnih računih, gesel, varnostnih kod ali potrditvenih sporočil,

pred kakršnim koli nakazilom ali potrditvijo transakcije preverite verodostojnost osebe oziroma podjetja,

ob sumu goljufije takoj prekinite komunikacijo in se obrnite na svojo banko ter policijo.

V primeru, da so jih nepridipravi vseeno uspeli pretentati, pa policisti občanom svetujejo, da zberejo vso razpoložljivo dokumentacijo (elektronsko pošto, podatke o transakcijah, morebitne mobilne številke, naslove elektronske pošte, IP številke), in se čimprej obrnejo na najbližjo policijsko postajo ter oškodovanje prijavijo. Prav tako naj o morebitni zlorabi nemudoma obvestijo tudi svojo banko. Policija ponovno poziva vse občane k previdnosti, zaščiti osebnih podatkov in takojšnjemu ukrepanju ob sumu goljufije: »Občane pozivamo, da o tovrstnih poskusih prevar obvestijo tudi svoje bližnje, saj storilci pogosto ciljajo predvsem na osebe, ki nimajo veliko izkušenj z uporabo spletnih finančnih storitev.«