Skoraj 30 let po grozljivem štirikratnem umoru v Tekačevem pri Rogaški Slatini se je zgodil nov preobrat. Celjsko okrožno državno tožilstvo je odstopilo od kazenskega pregona 60-letnega hrvaškega državljana, ki so ga povezovali z enim najbolj pretresljivih zločinov v slovenski zgodovini. Tako vse bolj kaže, da za umore, ki so pretresli Slovenijo, nihče ne bo kazensko odgovarjal, poroča 24ur.com. Eden najhujših zločinov v zgodovini samostojne Slovenije se je zgodil 4. marca 1997 v Tekačevem pri Rogaški Slatini. Naslednje jutro je vrtnar na domačiji naletel na prvo truplo, policisti pa so odkrili še tri žrtve.

Za zdaj kaže, da za štiri umore, ki so 4. marca 1997 pretresli Slovenijo, ne bo kazensko odgovarjal nihče.

Umorjeni so bili 73-letni gospodar Štefan Poharc, njegova 75-letna žena Frančiška ter njuni podnajemnici, 36-letna Helena Krošlin in njena komaj 17-letna hči Viktorija. Vse štiri so ustrelili. Domnevni motiv krvavega zločina je bil rop, saj naj bi gospodar v hiši hranil večjo vsoto denarja in zlato, a te navedbe niso bile dokazane. Zaradi štirikratnega umora so organi odkrivanja in pregona na zatožno klop posadili Konjičana Kristijana Kamenika, ki je bil po treh sojenjih pravnomočno oproščen. Decembra 1999 je bil za štirikratni umor obsojen na 20-letno zaporno kazen, a je bila sodba razveljavljena na vrhovnem sodišču. Na ponovljenem sojenju je bil oproščen. Tretje sojenje bi se moralo začeti že leta 2007, a se to ni zgodilo, saj je vmes zaradi preprodaje mamil pristal v zaporu v tujini.

Medtem ko se je potikal po tujih zaporih, so iz sodnega spisa kot nezakoniti po vrsti leteli dokazi, tudi ključni – športni copati nike air max, ki so po prepričanju slovenskih forenzikov puščali sledi na Poharčevih dokumentih, ki so jih storilci pometali na tla. Senat celjskega okrožnega sodišča je Kamenika junija 2023 še drugič oprostil obtožb, senat višjega sodišča je oprostilno sodbo naslednje leto potrdil.

Nezadostni dokaz

Upanje, da bi se skoraj tri desetletja stara zgodba vendarle razpletla, je nato vzbujala preiskava drugega osumljenca. Preiskovalce so do osumljenca, rojenega v Zagrebu, pripeljale biološke sledi na ročno izdelani maskirni kapi, ki so jo našli v neposredni bližini hiše, kjer se je zgodil zločin. Toda ta dokaz očitno ni bil dovolj. Novembra letos je tožilstvo odstopilo še od pregona drugega osumljenca. Kot so za 24ur.com pojasnili na celjskem tožilstvu, preiskava ni potrdila utemeljenosti suma. Ker so, kot omenjeno, iz sodnega spisa v postopku zoper Kamenika izločili številne obremenilne materialne dokaze, je to vplivalo tudi na postopek proti hrvaškemu osumljencu.

Tožilstvo ni moglo dokazati, da je bil 60-letni Hrvat na kraju zločina prav v času umorov.

Edini preostali obremenilni dokaz je bila tako kapa, izdelana iz rokava puloverja, z biološkimi sledovi danes 60-letnega Hrvata. Toda tožilstvo ni moglo dokazati, da je bil na kraju zločina prav v času umorov. Obstajala je namreč tudi možnost, da je sledi pustil že pred tem. Prav tako preiskovalcem ni uspelo ugotoviti, kakšna naj bi bila njegova morebitna vloga pri kaznivem dejanju. Zaradi pomanjkanja dokazov se je tožilstvo odločilo, da pregona ne bo nadaljevalo. Zločin tako ostaja neraziskan.

Kristijan Kamenik je po treh sojenjih pravnomočno oproščen. FOTO: Igor Zaplatil