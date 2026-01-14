Zlomljen nos, lačni otroci in psihično nasilje v koprski družini, policija posegla odločno

Danes se je na Policijski postaji Koper zglasil 32-letni Koprčan in prijavil, da je njegova partnerica dan prej neznano kam odšla skupaj s tremi njunimi otroki. Policisti so z njim opravili razgovor in z dodatno zbranimi obvestili ugotovili, da se je partnerica z otroki zatekla v krizni center.V nadaljevanju so policisti opravili razgovor tudi z žensko in ugotovili, da je njen partner nad njo dalj časa izvajal nasilje. Po njenih navedbah jo je pogosto žalil in poniževal, kar je močno vplivalo na njeno psihično in zdravstveno stanje. Poleg psihičnega nasilja jo je tudi fizično poškodoval – zlomil ji je nos in arkado.

Policija je ugotovila tudi elemente ekonomskega nasilja, saj je moški od partnerice zahteval denar iz socialne pomoči, otroških dodatkov in pozneje tudi iz njene plače, s čimer ji je onemogočal dostojno življenje. Z omejevanjem njenih pravic jo je v družinski skupnosti spravljal v podrejen položaj. Poleg nasilja nad partnerico je Koprčan v daljšem časovnem obdobju hudo kršil tudi dolžnosti do mladoletnih otrok. Nasilje je izvajal v njihovi prisotnosti, ob odsotnosti matere pa jih je puščal lačne, brez hrane in neoskrbljene. S takšnim ravnanjem je resno škodoval njihovemu razvoju.

Izrekli ukrep prepovedi približevanja

Policisti zadevo obravnavajo kot kaznivo dejanje nasilja v družini po 191. členu Kazenskega zakonika in kaznivo dejanje zanemarjanja mladoletne osebe ter surovega ravnanja po 192. členu Kazenskega zakonika. Zoper osumljenega bodo podali kazensko ovadbo. Na kraju so policisti moškemu izrekli tudi ukrep prepovedi približevanja določeni osebi, kraju ali območju v skladu z 60. členom Zakona o nalogah in pooblastilih policije.