GROZA ZA ZAPRTIMI VRATI

Zlomljen nos, lačni otroci in psihično nasilje v koprski družini, policija posegla odločno

Policisti obravnavajo primer hudega nasilja v družini.
Fotografija je simbolična. FOTO: Ondrooo/Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Ondrooo/Getty Images
A. G.
 14. 1. 2026 | 17:30
1:58
A+A-

Danes se je na Policijski postaji Koper zglasil 32-letni Koprčan in prijavil, da je njegova partnerica dan prej neznano kam odšla skupaj s tremi njunimi otroki. Policisti so z njim opravili razgovor in z dodatno zbranimi obvestili ugotovili, da se je partnerica z otroki zatekla v krizni center.V nadaljevanju so policisti opravili razgovor tudi z žensko in ugotovili, da je njen partner nad njo dalj časa izvajal nasilje. Po njenih navedbah jo je pogosto žalil in poniževal, kar je močno vplivalo na njeno psihično in zdravstveno stanje. Poleg psihičnega nasilja jo je tudi fizično poškodoval – zlomil ji je nos in arkado.

Policija je ugotovila tudi elemente ekonomskega nasilja, saj je moški od partnerice zahteval denar iz socialne pomoči, otroških dodatkov in pozneje tudi iz njene plače, s čimer ji je onemogočal dostojno življenje. Z omejevanjem njenih pravic jo je v družinski skupnosti spravljal v podrejen položaj. Poleg nasilja nad partnerico je Koprčan v daljšem časovnem obdobju hudo kršil tudi dolžnosti do mladoletnih otrok. Nasilje je izvajal v njihovi prisotnosti, ob odsotnosti matere pa jih je puščal lačne, brez hrane in neoskrbljene. S takšnim ravnanjem je resno škodoval njihovemu razvoju.

Izrekli ukrep prepovedi približevanja

Policisti zadevo obravnavajo kot kaznivo dejanje nasilja v družini po 191. členu Kazenskega zakonika in kaznivo dejanje zanemarjanja mladoletne osebe ter surovega ravnanja po 192. členu Kazenskega zakonika. Zoper osumljenega bodo podali kazensko ovadbo. Na kraju so policisti moškemu izrekli tudi ukrep prepovedi približevanja določeni osebi, kraju ali območju v skladu z 60. členom Zakona o nalogah in pooblastilih policije.

nasiljepolicijanasilje v družinidružinsko nasiljenasilje nad ženskamiprepoved približevanjaKoperPU Koper
ZADNJE NOVICE
18:35
Bulvar  |  Glasba in film
KONCERT

Mlademu rokerju Juriju, ki se je nedavno za vedno poslovil, bo posvečen koncert

Kdo je bil Jurij Čotar, vsestranski ustvarjalec, ki se mu bo poklonil del rokerske scene?
14. 1. 2026 | 18:35
18:00
Novice  |  Nedeljske novice
JUBILEJ

S pesmijo v novo leto

V župnijski cerkvi so zapeli duhovniki, ki so združeni v oktet Oremus. Letos slavijo 20 let uspešnega delovanja.
Drago Perko14. 1. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Zvezdni odsev: ko Luna v Strelcu kliče k preobrazbi in novim možnostim

Četrtek je tradicionalno dan Jupitra, planeta širjenja, modrosti in obilja.
Delo UI14. 1. 2026 | 18:00
17:48
Novice  |  Slovenija
VPISANA V ZASEBNO AMERIŠKO SPLETNO ŠOLO

Prepoved vseh stikov! Deklico (13) in dečka (11) CSD staršema odvzel, zdaj zahtevajo, da ju vrnejo

Odvzeli so ju zaradi nedoseganja minimalnega standarda za napredovanje v višji razred.
14. 1. 2026 | 17:48
17:30
Novice  |  Kronika  |  Doma
GROZA ZA ZAPRTIMI VRATI

Zlomljen nos, lačni otroci in psihično nasilje v koprski družini, policija posegla odločno

Policisti obravnavajo primer hudega nasilja v družini.
14. 1. 2026 | 17:30
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
SVETA NOČ

Zvarijo ga le enkrat letno

Mehičani so med božičnimi in novoletnimi prazniki spet popili zaloge popularnega božičnega piva Noche Buena.
Veso Stojanov14. 1. 2026 | 17:00

IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:39
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Legendarna stavba v Ljubljani išče najemnika

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
12. 1. 2026 | 09:00
