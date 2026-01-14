Zlorabljal mlade tabornike: morali so se sleči in tuširati, on pa jih je snemal

GORENJSKA POŠAST

Starešina gorenjskega taborniškega rodu je mladoletne fante najprej opijal.

Pred lanskim marčnim sodnim dnevom so gorenjski tožilci za nekdanjega starešino enega od gorenjskih taborniških rodov terjali najvišjo možno enotno zaporno kazen, torej 30 let zapora. A sodni senat kranjskega okrožnega sodišča, ki ga je vodil sodnik Uroš Ferjan, je razsodil, da bo primerna kazen 20 let in tri mesece ječe. Stranke v postopku s tako sodbo niso bile zadovoljne ter so jo napadle s pritožbami na ljubljansko višje sodišče, to pa je nekoliko ugodilo le obrambi ter spolnemu izprijencu sankcijo znižalo na 18 let in 8 mesecev zapora, kar je zakonita, primerna in pravična kazenska ...