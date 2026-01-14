Zlorabljal mlade tabornike: morali so se sleči in tuširati, on pa jih je snemal

Starešina gorenjskega taborniškega rodu je mladoletne fante najprej opijal.
Žrtve je izbiral med mladino, ki mu je bila zaupana v varstvo. FOTO: Getty Images
Pred lanskim marčnim sodnim dnevom so gorenjski tožilci za nekdanjega starešino enega od gorenjskih taborniških rodov terjali najvišjo možno enotno zaporno kazen, torej 30 let zapora. A sodni senat kranjskega okrožnega sodišča, ki ga je vodil sodnik Uroš Ferjan, je razsodil, da bo primerna kazen 20 let in tri mesece ječe. Stranke v postopku s tako sodbo niso bile zadovoljne ter so jo napadle s pritožbami na ljubljansko višje sodišče, to pa je nekoliko ugodilo le obrambi ter spolnemu izprijencu sankcijo znižalo na 18 let in 8 mesecev zapora, kar je zakonita, primerna in pravična kazenska ...