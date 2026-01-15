Zmeda na Bavarskem dvoru, policija preverja prijavo o moškem

Policijska uprava Ljubljana sporoča, da so danes prejeli prijavo, v kateri so bili obveščeni, da se pri eni izmed trgovin na območju Bavarskega dvora v Ljubljani nahaja moški, ki vpije in v roki drži neke vrste predmet. Po prihodu na kraj so policisti izvedli preverjanje, vendar osebe, ki bi ustrezala opisu, niso našli ali prepoznali. Z nadaljnjim zbiranjem obvestil do zdaj ni bilo ugotovljeno, da bi oseba ogrožala varnost ljudi ali da bi storila kakršno koli kaznivo dejanje.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka, pri čemer bodo v primeru ugotovljenih elementov kaznivega ravnanja izvedli ustrezne ukrepe.