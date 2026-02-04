Slovenski igralec Primož Forte žaluje

Slovenski igralec Primož Forte je na družbenih omrežjih delil žalostno novico o smrti svojega strica Ladija. V zapisu je sporočil, da jih je zapustil, ob tem pa napisal, da tam nekje zgoraj znova igra nogomet in si prepeva pesem D​iridonda. Pod objavo so se kmalu zvrstili številni odzivi, v katerih so mu sledilci, kolegi in znanci izrazili sožalje ter podporo ob izgubi bližnjega družinskega člana.

Zadnje slovo od strica Ladija bo v torek, 4. februarja 2026, ob 14. uri na pokopališču v Zagorje ob Savi, kjer se bodo zbrali družina, prijatelji in vsi, ki so ga poznali. Primož Forte je gledališki in televizijski igralec, širši javnosti pa je znan tudi po sodelovanju pri sinhronizaciji animiranih filmov in serij.