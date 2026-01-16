  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
TURŠKI PRAVOSODNI ORGANI

Znane nove podrobnosti smrti 44-letne Korošice po posegu v Turčiji

Po neuradnih informacijah naj bi bil vzrok smrti pljučna embolija. Umrla naj bi kljub intenzivnemu zdravljenju po liposukciji.
Povpraševanje po plastičnih operacijah iz leta v leto narašča, v tujino pa se ljudje ne odpravljajo le zaradi nižjih cen, temveč tudi zato, ker jih doma zaradi morebitnih tveganj včasih zavrnejo. FOTO: Pexels
Povpraševanje po plastičnih operacijah iz leta v leto narašča, v tujino pa se ljudje ne odpravljajo le zaradi nižjih cen, temveč tudi zato, ker jih doma zaradi morebitnih tveganj včasih zavrnejo. FOTO: Pexels
N. Č.
 16. 1. 2026 | 07:46
 16. 1. 2026 | 07:53
A+A-

V zvezi z nedavno smrtjo Slovenke v Turčiji po tam opravljenem lepotnem posegu pri nas ne teče nobena preiskava, so za STA povedali na Policijski upravi (PU) Celje. Pristojno tožilstvo so že seznanili z informacijami, ki so jih prejeli od turških varnostnih organov, bodo pa predlagali še pridobivanje podatkov v okviru mednarodne pravne pomoči.

PU Celje je Okrožno državno tožilstvo v Slovenj Gradcu že obvestila o zbranih informacijah, ki so jih lahko s pomočjo Interpola pridobili v okviru mednarodnega policijskega sodelovanja med slovensko in turško policijo.

»V omenjenem primeru lahko potrdimo, da so nas turški varnostni organi obvestili, da je slovenska državljanka 19. decembra 2025 v bolnišnici v Istanbulu opravila zdravniški poseg. Iz bolnišnice je bila odpuščena 22. decembra 2025. Naslednji dan je bila zaradi zapleta ponovno hospitalizirana. Kljub intenzivnemu zdravljenju je 2. januarja 2026 v bolnišnici umrla,« so pisno pojasnili na PU Celje.

»Za razjasnitev vseh okoliščin obravnavanega primera pa bo potrebno pridobivanje podatkov tudi v okviru mednarodne pravne pomoči, zato bomo takšen predlog tudi podali na pristojno tožilstvo. Po naših preteklih izkušnjah je tovrstno pridobivanje podatkov dolgotrajno,« so dodali. Podatka o tem, ali v Turčiji poteka kakšna preiskava v zvezi s tem, na slovenski policiji sicer nimajo.

Pridobivanje podatkov v okviru mednarodne pravne moči pomeni izmenjavo podatkov med domačimi in tujimi pravosodnimi organi, torej tožilstva in sodišča, ministrstvo za pravosodje držav pa je pri tem zgolj posrednik, so še pojasnili na PU Celje.

Prejeli so tudi več vprašanj, ali je bila v dogajanje vpletena kakšna posredniška agencija iz Slovenije. V zvezi s tem so navedli, da po doslej zbranih obvestilih v dogodek ni bila vpletena nobena druga oseba z območja Slovenije.

Vzrok smrti pljučna embolija

Za pokojno je sicer bila v Sloveniji že opravljena obdukcija na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani. Po neuradnih informacijah naj bi bil vzrok smrti pljučna embolija.

Potem ko je v javnosti odmevala omenjena smrt 44-letne Slovenke v Turčiji, so v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana pojasnili, da vsako leto obravnavajo nekaj bolnikov z zapleti po estetskih posegih, opravljenih v tujini, s tem povezanih smrtnih primerov pa v zadnjih 15 letih ne pomnijo.

Turčija je v zadnjih letih cilj številnih tujih državljanov, ki se tja odpravijo na estetske posege, ker so v Turčiji cenovno dostopnejši kot v njihovih domovinah.

Več iz teme

smrtTurčijaestetski posegliposukcijaSlovenj Gradec
ZADNJE NOVICE
07:50
Novice  |  Slovenija
EPILOG

Sodni preobrat za Moldavca: sedem otrok je prevažal na povsem neprimeren način

Tihotapec ljudi Danil Arnaut je bil po pritožbi na sodbo izgnan.
Aleksander Brudar16. 1. 2026 | 07:50
07:40
Premium
Novice  |  Slovenija
ZADEVA ŠE V OBRAVNAVI

Škandal v Kopru! Varovanca v domu starejših snemala med intimnim odnosom

V Deos Centru starejših Koper so potrdili, da je fotografija nastala pri njih. Potekajo interni postopki, primer proučuje tudi policija.
Moni Černe16. 1. 2026 | 07:40
07:37
Novice  |  Slovenija
SLOVO

V Turistični zvezi žalujejo, poslavljajo se od Lenke Molek

S svojim znanjem je več kot dve desetletji pomagala krajem pri ohranjanju dediščine in sodelovala tudi pri vseslovenskem izboru Moja dežela – znak gostoljubnosti.
16. 1. 2026 | 07:37
07:30
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Žganci brez napak: ajdovi, koruzni in krompirjevi

Od razmerja vode do pravega trenutka mešanja – vse, kar morate vedeti, da žganci vedno uspejo.
Odprta kuhinja16. 1. 2026 | 07:30
07:20
Novice  |  Slovenija
ŽRTVOVALI BODO IMETJE

Poplave ali kmetije? DPN v Spodnji Savinjski dolini deli ljudi

Kmetje v Spodnji Savinjski dolini so pričakovano proti suhim zadrževalnikom. Javna obravnava napovedana za prihodnji teden.
Špela Kuralt16. 1. 2026 | 07:20
07:10
Premium
Šport  |  Odmevi
SMUČARSKI SKOKI

Nika Prevc? Ona skoraj nima pomanjkljivosti

Na Ljubnem ob Savinji je v soboto svojo uspešno športno pot uradno sklenila Maja Vtič. V zgodovino se je vpisala kot prva slovenska zmagovalka tekme za SP na skakalnici pod Rajhovko.
Miha Šimnovec16. 1. 2026 | 07:10

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVALNA SEZONA

Resnica o ogrevanju v mrzlih dneh: plin proti vsemu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 10:06
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Pozabite na elektriko: Tukaj je razlog, zakaj plin nikoli ne izda v mrazu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:53
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Kdo je upravičen do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVALNA SEZONA

Resnica o ogrevanju v mrzlih dneh: plin proti vsemu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 10:06
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Pozabite na elektriko: Tukaj je razlog, zakaj plin nikoli ne izda v mrazu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:53
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Kdo je upravičen do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Kult hitrega uspeha: zakaj mlade prepričujemo, da so že prepozni

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Legendarna stavba v Ljubljani išče najemnika

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
12. 1. 2026 | 09:00
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
Promo Slovenske novice9. 1. 2026 | 13:11
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki