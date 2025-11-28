  • Delo d.o.o.
DELOVNA NESREČA

Znane nove podrobnosti tragične smrti 18-letnika v kamniškem podjetju

Na pomoč so prišli tudi gasilci PGD Kamnik.
Kamnolom družbe Calcit. FOTO: Mavric Pivk/Delo 
Kamnolom družbe Calcit. FOTO: Mavric Pivk/Delo 
N. P.
 28. 11. 2025 | 10:01
 28. 11. 2025 | 10:01
2:08
V podjetju Calcit v Stahovici se je, kot smo poročali, včeraj zgodila tragična delovna nesreča, v kateri je umrl komaj 18-letni delavec iz okolice Kamnika, poroča portal kamnikinfo. Mladega zaposlenega so sodelavci nekaj po 15. uri našli v silosu, kjer je ležal popolnoma neodziven. Vzrok nesreče še ni znan.

Kolegi so ga takoj poskušali oživiti, nato pa je oskrbo prevzela ekipa NMP Kamnik, vendar jim kljub številnim poskusom ni uspelo. Fant je umrl na kraju dogodka. Na pomoč so prišli tudi gasilci PGD Kamnik. Ob prihodu so ugotovili, da so sodelavci mladega delavca že potegnili iz silosa, zato so gasilci pomagali pri prenosu z višine in nudili podporo reševalcem. Z eksplozimetrom so preventivno preverili objekt, a merilne naprave niso zaznale nevarnih plinov.

Policija je sporočila, da je do nesreče prišlo med čiščenjem silosa oziroma delovne opreme. Zakaj je 18-letnik umrl, za zdaj ni jasno. Na kraj je prišel tudi delovni inšpektor, policisti pa nadaljujejo preiskavo zaradi suma kaznivega dejanja ogrožanja varnosti pri delu. Po končanih postopkih bodo o ugotovitvah obvestili pristojno tožilstvo.

Dogodek je močno pretresel zaposlene v Calcitu. Direktor podjetja je v izjavi poudaril: »Z globokim obžalovanjem izražamo iskreno sožalje družini in bližnjim pokojnega. Vzrok nesreče še ni znan. O dogodku so bile nemudoma obveščene pristojne službe, s katerimi v celoti sodelujemo. Ker preiskava še poteka, v tej fazi ne moremo podajati zaključkov ali ugibati o okoliščinah. Varnost vseh, ki delajo v našem okolju, je za Calcit najvišja prioriteta. Po dogodku smo sprožili vse predpisane postopke in notranje preveritve, da bi ugotovili, zakaj je prišlo do tega tragičnega dogodka, ki nas je močno pretresel.«

