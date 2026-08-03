Znane podrobnosti nesreče, v kateri je bila udeležena Pirc Musar: policija preiskuje sum kaznivega dejanja

Pisali smo, da je bila predsednica države Nataš Pirc Musar v petek popoldan udeležena v prometni nesreči na primorski avtocesti v predoru Kastelec, v kateri se je tudi poškodovala, na srečo pa njene telesne poškodbe niso bile prehude. Policija je bila z informacijami skopa, zdaj pa so le sporočili podrobnosti prometne nesreče.

»V petek, 31. julija, smo bili ob 16.57 obveščeni o prometni nesreči na avtocesti v smeri Ljubljane. V prometni nesreči sta bili poškodovani dve osebi, varovana oseba (predsednica Republike Slovenije) je utrpela lahke, druga oseba v vozilu pa hude telesne poškodbe. Obe sta bili z reševalnim vozilom odpeljani v Splošno bolnišnico Izola,« je v sporočilu za javnost zapisala tiskovna predstavnica Policijske uprave (PU) Koper Anita Leskovec.

Policisti so že v petek popoldan opravili ogled kraja prometne nesreče, zaradi česar je bila avtocesta na omenjenem delu dalj časa zaprta. »Po doslej zbranih podatkih je 52-letni voznik vozila znamke Mercedes Benz V300, v katerem je bila varovana oseba, zaradi neupoštevanja varnostne razdalje s sprednjim delom vozila trčil v zadnji del vozila Audi, ki ga je vozil 34-letni voznik in je bilo predhodno vozilo spremstva varovane osebe. O nesreči je bil zaradi podanih razlogov za sum storitve kaznivega dejanja povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti 323. členu Kazenskega zakonika (KZ-1) obveščen pristojni Oddelek za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili Specializiranega državnega tožilstva Republike Slovenije, kamor je odstopljena vsa dokumentacija v zvezi s prometno nesrečo,« je ugotovitve ogleda in preiskave prometne nesreče strnila Leskovčeva.

Oba voznika sta bila preizkušena z alkotestom, z njima je bil opravljen tudi hitri test za prepoznavo prepovedanih drog, obe testa pa sta bila negativna. V vozilu, ki je vozilo tistim s predsednico, potnikov ni bilo, v drugem vozilu pa so bili štirje potniki, poleg Nataše Pirc Musar še varnostnik in dve sopotnici, po doslej znanih podatkih pa razen že navedenih dveh poškodovanih oseb, nihče od preostalih potnikov ni utrpel telesnih poškodb. Skupna materialna škoda je sicer ocenjena na okoli 37.000 evrov, je še navedla tiskovna predstavnica PU Koper.