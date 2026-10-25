Znanec ga je med sporom s krožnikom udaril v glavo

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Policisti Policijske uprave Celje so v zadnjih 24 urah prejeli 273 klicev občanov, od tega 51 interventnih. Obravnavali so dogodke s področja kriminalitete, prometne varnosti, javnega reda in miru ter mejnih zadev.
V Velenju je neznani storilec vlomil v objekt za prireditve in iz notranjosti odtujil nekaj litrov žgane pijače in hrano.
Žalski policisti obravnavajo sum kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe. Včeraj zvečer je namreč prišlo do spora med znancema, med katerim je osumljeni drugega moškega s krožnikom udaril v glavo in ga lažje poškodoval. Policisti bodo zoper osumljenega podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.
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