Znanec ga je med sporom s krožnikom udaril v glavo

Policisti Policijske uprave Celje so v zadnjih 24 urah prejeli 273 klicev občanov, od tega 51 interventnih. Obravnavali so dogodke s področja kriminalitete, prometne varnosti, javnega reda in miru ter mejnih zadev.

V Velenju vlomil v objekt za prireditve

V Velenju je neznani storilec vlomil v objekt za prireditve in iz notranjosti odtujil nekaj litrov žgane pijače in hrano.

Prepir med znancema se je končal z udarcem v glavo

Žalski policisti obravnavajo sum kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe. Včeraj zvečer je namreč prišlo do spora med znancema, med katerim je osumljeni drugega moškega s krožnikom udaril v glavo in ga lažje poškodoval. Policisti bodo zoper osumljenega podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.