Znanega Primorca Oliverja Popića (nekoč bil eden najuspešnejših slovenskih bodibilderjev) iščemo s tiralico

IZDALE SO GA TETOVAŽE

Kradel je konopljine vršičke, nazadnje je bil obsojen zaradi nasilništva.

Portorožan Oliver Popić je (bil) mišičnjak, kakršnih v naši deželi ni veliko. In v svetu bodibildinga je dosegal odmevne uspehe. Potem je nenadoma zašel na kriva pota. Že večkrat je bil obsojen, zdaj pa je za 47-letnikom na spletnih straneh slovenske policije celo razpisana tiralica. Leta 2012 je denimo na svetovnem prvenstvu v kategoriji athletic osvojil srebro. Na mednarodnem tekmovanju IBFF Slovenian Open je bil tretji v kategoriji mister fitnes, tretje mesto je zasedel tudi na tekmovanju Mister fitness Slovenije, kar so le nekateri od njegovih tekmovalnih uspehov. 20 MESECEV ječe je ...