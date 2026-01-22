Znani gostinec Jože Potrbin krivo pričal?!

NA SODIŠČU

Prepričan je, da ga je okradel Romun, a po umiku obtožnice se je sam znašel na sodišču.

Trojanski gostinec Jože Potrbin, o katerem smo v Slovenskih novicah podrobneje pisali že decembra 2003, ko so mu neznanci iz njegovega doma najprej ukradli dva milijona takratnih tolarjev, ko se je pripeljal na dvorišče, pa speljali še 40 milijonov tolarjev vrednega mercedesa SL 55 AMG, se je pred dnevi znašel na ljubljanskem okrožnem sodišču. In to v vlogi obtoženca. 58.000 EVROV naj bi mu ukradli. Tožilstvo mu očita storitev kaznivega dejanja krivega pričanja. In sicer 20. septembra 2023 in 15. novembra 2023 na sojenju, kjer se je zaradi velike tatvine na sodišču znašel romunski državljan ...