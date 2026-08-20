  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ODLOČITEV

Znani psihiater uspel s tožbo proti psihiatrični bolnišnici

Pred dvema letoma so Andreju Kastelicu vrata pisarne zapečatili z dolgo verigo.
Andrej Kastelic skupaj z odvetnikom Mihom Kuničem. Foto: Dejan Javornik
Andrej Kastelic skupaj z odvetnikom Mihom Kuničem. Foto: Dejan Javornik
Aleksander Brudar
 20. 8. 2026 | 16:45
2:25
A+A-

Andrej Kastelic, znani psihiater in dolgoletni predstojnik Centra za zdravljenje odvisnih od drog na Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana (UPKL), je uspel s tožbo proti nekdanjemu delodajalcu. Junija 2024 so mu namreč na UPKL dali izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi, zdaj pa je delovno sodišče v Ljubljani odločilo, da je bila ta nezakonita. Če bo sodba postala pravnomočna, potem mu bodo morali od dneva odpovedi dalje plačati vse plače za nazaj in ga tudi vrniti na staro delovno mesto. Torej na mesto predstojnika omenjenega centra. 

Somnimo. Tik pred upokojitvijo so se ga znebili kot pravega kriminalca. Vrata v njegovo pisarno so zapečatili z dolgo verigo – prevrtali so stransko steno, da so jo lahko namestili. Njegov pooblaščenec Miha Kunič je konec lanskega leta za enega od medijev v zvezi s prvim očitkom, da naj bi na delovnem mestu šikaniral dva zaposlena, pojasnil, da nista bila v Kasteličevi pristojnosti.

Če bo sodba postala pravnomočna, potem mu bodo morali od dneva odpovedi dalje plačati vse plače za nazaj in ga tudi vrniti na staro delovno mesto. 

Pod točko dve so mu očitali nezakonito ravnanje v zvezi z določenimi zdravili. Kunič o tem pravi, da je bila lekarna pod nadzorom drugega oddelka, prav tako naj ne bi bilo dokaza, "da je izginila ena sama tableta".

Očitali so mu tudi samovoljo pri ukinitvi morbiditetnih konferenc. Odvetnik je odgovoril, da je bil prav njegov oddelek pohvaljen od nadzora in da je bilo opravljeno več konferenc kot sicer na kliniki. Kastelic tudi zavrača očitek, da naj bi nepooblaščeno imenoval tretjo osebo na vodstveni položaj.

Zadnji očitek, ki ga prav tako zavrača, se nanaša na eno od tam zaposlenih medicinskih sester. Kastelic naj namreč ne bi, kot je med pravdanjem izpostavila pooblaščenka UPKL Irena Dobravc Tatalovič, prijavil incidenta v zvezi z dogodkom, v katerega je bila vpletena omenjena medicinska sestra. Ta je na sodišču pojasnila, da je bila takrat po "težki ločitvi" v slabem psihičnem stanju.

Kunič je za Novice danes povedal, da so vsekakor zadovoljni z odločitvijo sodišča, a da pričakujejo pritožbo z nasprotne strani.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Sorodni članki

Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
IZREDNA ODPOVED

Znani psihiater Kastelic: pred upokojitvijo so se ga znebili kot pravega kriminalca

Na pravdanju medicinska sestra o tem, kako je evforična prišla v službo.
Aleksander Brudar22. 4. 2026 | 08:00

Več iz teme

sodiščetožbaodpovedsojenjeAndrej KastelicUniverzitetna psihiatrična klinika LjubljanaUPKL
ZADNJE NOVICE
17:43
Lifestyle  |  Svetovalnica
OBRATI

Sopotnik s športno dušo: Hiter, udoben in tehnološko izredno napreden

BMW R 1300 RS zato ni motocikel zgolj za športno vožnjo ali zgolj za potovanja, združuje obe vlogi in dodaja raven tehnološke dovršenosti
Primož Jurman20. 8. 2026 | 17:43
17:17
Bulvar  |  Domači trači
DELIL TUDI AVTOGRAME

Stopili se boste! Dončić s hčerko v naročju obiskal soigralce v ljubljanskem hotelu (VIDEO)

Luka Dončić je prišel pozdravit soigralce, ki so pred nekaj urami pripotovali v Ljubljano.
20. 8. 2026 | 17:17
16:45
Novice  |  Kronika  |  Doma
ODLOČITEV

Znani psihiater uspel s tožbo proti psihiatrični bolnišnici

Pred dvema letoma so Andreju Kastelicu vrata pisarne zapečatili z dolgo verigo.
Aleksander Brudar20. 8. 2026 | 16:45
16:21
Novice  |  Slovenija
PREDLAGAJO REFERENDUM

Bomo o razrešitvi predsednika DZ odločali kar državljani?

Predlog za razpis posvetovalnega referenduma so vložile opozicijske stranke Gibanje Svoboda, SD in Levica.
20. 8. 2026 | 16:21
16:00
Novice  |  Kronika  |  Doma
ZDRAVI SE V BOLNIŠNICI

Grozljiva nesreča v Tišini: delavec padel v vroč asfalt

Delavec, ki ni nosil zaščitnih rokavic, se je pri padcu poškodoval.
20. 8. 2026 | 16:00
15:45
Novice  |  Slovenija
VREME

Bližajo se močne nevihte, v teh delih Slovenije že gorijo alarmi za točo

Možni so močni nalivi, krajevna neurja in tudi toča.
20. 8. 2026 | 15:45

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Novice  |  Slovenija
IZRAČUN

Kakšno pokojnino boste imeli čez 20 let? Matematika je preprosta

Kako lahko z dodatnim pokojninskim varčevanjem poskrbite za večjo finančno varnost zase in za svoje zaposlene?
17. 8. 2026 | 10:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Zakaj se bolečina v rami tako rada vrne

Bolečine v rami se ob zmanjšanju obremenitve navadno umirijo, še preden je rama znova pripravljena na napore.
Promo Slovenske novice17. 8. 2026 | 08:31
Logo
IZBRANO ZA VAS
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Novice  |  Slovenija
IZRAČUN

Kakšno pokojnino boste imeli čez 20 let? Matematika je preprosta

Kako lahko z dodatnim pokojninskim varčevanjem poskrbite za večjo finančno varnost zase in za svoje zaposlene?
17. 8. 2026 | 10:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Zakaj se bolečina v rami tako rada vrne

Bolečine v rami se ob zmanjšanju obremenitve navadno umirijo, še preden je rama znova pripravljena na napore.
Promo Slovenske novice17. 8. 2026 | 08:31
Promo
Novice  |  Slovenija
IZVOZNIKI

Svet se zapira. Kakšne priložnosti ima Slovenija?

Nova pravila svetovne trgovine od izvoznikov zahtevajo več kot iskanje novih kupcev. Zahtevajo nov razmislek o celotni izvozni strategiji.
7. 8. 2026 | 09:27
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VIDEO

Izjemen uspeh: v Zagrebu ostajajo med najboljšimi v širši regiji

Pacienti z izrazito izgubo čeljustne kosti so bili še pred nekaj leti pogosto brez ustrezne rešitve. Danes transnazalni vsadki odpirajo nove možnosti zdravljenja.
Promo Slovenske novice19. 8. 2026 | 08:41
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOGRADNJA

Brilosa ustvarja prihodnost bivanja od Kamnika do slovenske obale

Brilosa je slovensko investicijsko in projektno podjetje, specializirano za razvoj in gradnjo stanovanjskih in poslovnih kompleksov po vsej Sloveniji.
Promo Slovenske novice19. 8. 2026 | 08:45
Promo
Novice  |  Slovenija
RAČUNALNIKI

Spremembe v Microsoft Office sistemih

Če se vaše podjetje zanaša na Microsoft Office 2021, se za vašo IT-infrastrukturo hitro približuje pomemben mejnik.
6. 8. 2026 | 08:34
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Rekordna prodaja električnih avtomobilov, a subvencij je zmanjkalo

Dr. Slavko Ažman: Če trg zdaj ustavimo, lahko porušimo preboj, na katerega smo čakali leta
19. 8. 2026 | 09:19
Promo
Novice  |  Slovenija
NE ZAMUDITE

Vsebine v novem kontekstu: IRWIN

Razstava fotografskih del skupine IRWIN v Mestnem muzeju Ljubljana predstavlja projekte, ki so zaznamovali štiri desetletja delovanja umetniškega kolektiva.
Promo Slovenske novice17. 8. 2026 | 15:58
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SKRB ZA TELO

Ko poškodba oteži vsakodnevno higieno

Okrevate po zvinu? Skrbite za bližnjega po poškodbi? V teh primerih je lahko osebna higiena precejšen izziv.Sploh, ko voda ni najbolj praktična izbira.
Promo Slovenske novice17. 8. 2026 | 10:21
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOBRA HRANA

Mojstrska delavnica: Parmigiana di melanzane – italijanska mojstrovina iz jajčevcev (VIDEO)

Zapečeni jajčevci se prepletejo s paradižnikovo omako, mocarelo, parmezanom in baziliko. Italijanska specialiteta, ki je tako dobra, da je že težko opisati.
Promo Slovenske novice18. 8. 2026 | 06:05
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki