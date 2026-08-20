Znani psihiater uspel s tožbo proti psihiatrični bolnišnici

Andrej Kastelic, znani psihiater in dolgoletni predstojnik Centra za zdravljenje odvisnih od drog na Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana (UPKL), je uspel s tožbo proti nekdanjemu delodajalcu. Junija 2024 so mu namreč na UPKL dali izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi, zdaj pa je delovno sodišče v Ljubljani odločilo, da je bila ta nezakonita. Če bo sodba postala pravnomočna, potem mu bodo morali od dneva odpovedi dalje plačati vse plače za nazaj in ga tudi vrniti na staro delovno mesto. Torej na mesto predstojnika omenjenega centra.

Somnimo. Tik pred upokojitvijo so se ga znebili kot pravega kriminalca. Vrata v njegovo pisarno so zapečatili z dolgo verigo – prevrtali so stransko steno, da so jo lahko namestili. Njegov pooblaščenec Miha Kunič je konec lanskega leta za enega od medijev v zvezi s prvim očitkom, da naj bi na delovnem mestu šikaniral dva zaposlena, pojasnil, da nista bila v Kasteličevi pristojnosti.

Če bo sodba postala pravnomočna, potem mu bodo morali od dneva odpovedi dalje plačati vse plače za nazaj in ga tudi vrniti na staro delovno mesto.

Pod točko dve so mu očitali nezakonito ravnanje v zvezi z določenimi zdravili. Kunič o tem pravi, da je bila lekarna pod nadzorom drugega oddelka, prav tako naj ne bi bilo dokaza, "da je izginila ena sama tableta".

Očitali so mu tudi samovoljo pri ukinitvi morbiditetnih konferenc. Odvetnik je odgovoril, da je bil prav njegov oddelek pohvaljen od nadzora in da je bilo opravljeno več konferenc kot sicer na kliniki. Kastelic tudi zavrača očitek, da naj bi nepooblaščeno imenoval tretjo osebo na vodstveni položaj.

Zadnji očitek, ki ga prav tako zavrača, se nanaša na eno od tam zaposlenih medicinskih sester. Kastelic naj namreč ne bi, kot je med pravdanjem izpostavila pooblaščenka UPKL Irena Dobravc Tatalovič, prijavil incidenta v zvezi z dogodkom, v katerega je bila vpletena omenjena medicinska sestra. Ta je na sodišču pojasnila, da je bila takrat po "težki ločitvi" v slabem psihičnem stanju.

Kunič je za Novice danes povedal, da so vsekakor zadovoljni z odločitvijo sodišča, a da pričakujejo pritožbo z nasprotne strani.