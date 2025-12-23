Znanih več podrobnosti o požaru v Mariboru

Na predzadnjo nedeljo v letu so sirene gasilskih, reševalnih in policijskih vozil zmotile mir prebivalcev mariborskih četrti Tabor in Studenci pod Pohorjem. Regijski center za obveščanje in Operativno-komunikacijski center Policijske uprave Maribor so namreč okoli 15. ure obvestili o požaru v stanovanju bloka v Korčetovi ulici v bližini atletskega stadiona in športne dvorane Tabor. Medtem ko so gasilci Gasilske brigade Maribor in okoliških prostovoljnih društev nemudoma začeli gasiti požar in preprečili širitev na sosednja stanovanja, so policisti zavarovali območje in evakuirali stanovalce, 91-letni stanovalki stanovanja, kjer je zagorelo, pa so reševalci dali prvo pomoč in jo odpeljali v Univerzitetni klinični center Maribor, kjer so ugotovili, da je zaradi hudih poškodb v kritičnem stanju.

Kot je potrdil Matej Harb, višji samostojni policijski inšpektor PU Maribor, so policisti in kriminalisti z ogledom kraja požara in po do zdaj zbranih obvestilih ugotovili, da so požar najverjetneje povzročile goreče sveče na adventnem venčku. Stanovanje je v celoti pogorelo, saj se je ogenj z venčka razširil.

Zagorelo je v četrtem nadstropju.

»Zaradi ognja sta bila poškodovana še eno stanovanje ter fasada stanovanjskega bloka. Skupna gmotna škoda po nestrokovni oceni znaša okoli 115.000 evrov. O požaru in izvedenih aktivnostih sta bila obveščena dežurni preiskovalni sodnik in dežurna državna tožilka. Zaradi vdihavanja dima je poškodovana ena oseba, ki je bila odpeljana v Univerzitetni klinični center Maribor, kjer je bila zdravniško oskrbljena in je po zbranih obvestilih v smrtni nevarnosti. Policisti in kriminalisti še zbirajo obvestila v smislu razjasnitve vseh okoliščin in bodo po vseh zbranih obvestilih in izvedenih aktivnostih obvestili Okrožno državno tožilstvo v Mariboru,« je dodal inšpektor Matej Harb.