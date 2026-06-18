Roma brutalno pretepla kmeta Antona, znana je kazen za napad

Z izrekom obsodilne sodbe se je danes na ljubljanskem okrožnem sodišču zaključilo sojenje bratoma Strojan Primožu in Aleksandru. Sodnica Ana Babnik je vsakemu zaradi napada na ljubljanskega kmeta iz Kleč Antona Čemažarja dosodila po dve leti zapora. V sostorilstvu sta zagrešila kaznivo dejanje povzročitve hude telesne poškodbe. Ker je tožilka Ana Kirm pred 14 dnevi zoper Stanka Železnika umaknila obtožnico, je sodišče slednjemu izdalo zavrnilno sodbo.

Bratoma Strojan je bilo tako dokazano, da sta 9. julija lani v sostorilstvu zagrešila hudo telesno poškodbo s tem, da sta se tistega julijskega večera z vsaj še dvema pripeljala do njive v peugeotu 206 brez registrskih tablic. Zapustila sta avto ter stopila k Čemažarju. Aleksander naj bi ga s pestjo udaril v obraz, zaradi česar je kmet padel po tleh. Na tleh ležečega pa naj bi ga nato s pestjo še dvakrat udaril v obraz. V tem času ga je, tako tožilka, Primož s solzivcem poškropil po obrazu, ga s tem še bolj onesposobil, nato pa ga je vsaj Primož večkrat brcnil v predel zadnjice in hrbta.

Aleksandru Strojanu je sodišče zaradi starih grehov ob dosojenih dveh letih zapora na koncu izreklo enotno zaporno kazen 2 leti in pet mesecev zapora.

Čemažar je tako utrpel zelo veliko nadraženost zrkel, zlom dna leve očesne votline, zlom mostička leve ličnice, zlom stene sinusa zgornje čeljustnice levo in udarnino obraza. Glede na izpoved oškodovanca na majski obravnavi je Kirmova v obtožnico dodala, da ga je tudi Primož brcal ter da ga tisti, ki ga je udaril (Aleksander), ni brcal. V izrek obtožnice je dodala tudi posledice uporabe solzivca, saj je zaslišan sodni izvedenec Marko Jug govoril o tem, kako je ta povzročil nadraženost zrkel oškodovanca.

"Za takšna ravnanja ni opravičila," je obtoženima po izreku kazni (Aleksander bo zaradi preteklih grehov v zaporu enotnih 2 leti in pet mesecev) dejala sodnica. "Spravila sta se na oškodovanca, ki šteje preko 70 let. Ki je mnogo šibkejši in še bolj dovzeten za poškodbe. In zgolj njegovi treznosti v tistem času gre pripisat, da je preživel. Zadeva bi se sicer lahko končala še huje, kot se je."

V JUTRIŠNJIH SLOVENSKIH NOVICAH PODROBNEJE TUDI O TEM, KAJ JE V ZAKLJUČNIH BESEDAH SODIŠČU SPOROČIL OŠKODOVANEC.