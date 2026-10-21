Ganljivo slovo od Staneta, ki je umrl na Šenturški Gori: »Še včeraj si mi nasmejano mahal, danes pa te ni več«

Včeraj smo poročali o tragični nesreči, ki se je zgodila med gozdarskimi deli na območju Šenturške Gore. Policisti so bili o dogodku obveščeni okoli 12.20. Po do zdaj zbranih podatkih Policijske uprave Kranj so trije moški opravljali gozdarska dela na strmem gozdnem pobočju, ko se je s pobočja nad njimi skotalila skala in zadela enega izmed njih. Udarec je bil tako hud, da 60-letnemu moškemu ni bilo več pomoči. Zaradi hudih telesnih poškodb je umrl na kraju nesreče. Po poročanju portala Kamnik.info je bil pokojni doma iz Stahovice.

Za seboj je pustil ljudi, ki so ga poznali, cenili in z njim spletli vezi, ki jih ni mogoče kar tako pretrgati. Med njimi je tudi Dominik Čevka, rejec cikastega goveda in nekdanji predsednik Združenja rejcev avtohtonega cikastega goveda v Sloveniji, ki se je od pokojnega poslovil z besedami: »Stane. Počivaj v miru. Več kot 7 let si pasel in pazil na mojo živino na Veliki planini, bili so načrti za naprej, a te je kruta usoda iztrgala iz naše sredine. Cike te bodo za vedno pogrešale. Sedaj si tam gori za mavrico. Pazi še naprej na moje Cike od tam gori. Naj ti bo lahka zemlja. Hvala ti za vsa leta, ki sva jih preživela skupaj..Hvala ti za vse.«

Od Staneta se na družbenih omrežjih poslavljajo številni prijatelji, znanci, sošolci in drugi, ki so ga poznali. Namenjajo mu ganljive besede slovesa, obujajo spomine nanj in njegovim najbližjim izrekajo iskreno sožalje. »Še včeraj si mi nasmejano mahal, danes pa te ni več,« se glasi eden od pretresljivih zapisov. »Velika planina bo prazna brez tebe,« je zapisal eden od žalujočih. »Stane, pogrešali bomo tvoj iskren nasmeh,« se je glasil še eden od zapisov. P

osebej ganljivo je slovo nekoga, ki se spominja njunega zadnjega srečanja: »Še v nedeljo smo pokramljali na sestanku in si zadali, kaj je potrebno postoriti in da se v soboto dobimo na delovni akciji, zdaj se bomo pa že jutri na žalni seji in to zate še zdaj ne morem verjeti.« Od njega se poslavljajo tudi z besedami: »Dragi sošolec in gasilski tovariš Stane, počivaj v miru.« Eden od žalujočih pa se je spomnil tudi njegove povezanosti z živalmi: »Cike te bodo pogrešale. Pazi nanje tam gor nad oblaki. Hvala ti za vse.«

Delo v gozdu velja za eno nevarnejših opravil, saj lahko že majhna napaka ali nepredviden dogodek povzroči hude poškodbe ali smrt. Na nevarnosti opozarjajo tudi letošnje tragične nesreče. Februarja je v okolici Gorenje vasi med spravilom lesa umrl 44-letni moški, ki ga je zadel hlod. Oktobra je na območju Litije med sečnjo na 59-letnega moškega padlo drevo. Pri delu v gozdu je zato nujna velika previdnost. Pred začetkom je treba oceniti teren, preveriti stabilnost dreves in upoštevati nevarnosti, kot so strma pobočja, padajoče veje, hlodi in kamenje. Posebno nevarno je delo na območjih, kjer se lahko zaradi posegov ali naravnih razmer sprožijo skale ali zdrsne zemlja.