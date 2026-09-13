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Znano, kaj je doletelo osumljenca za petkovo streljanje na policista

Osumljenca so danes zaradi suma kaznivih dejanj poskusa umora, preprečitve uradnega dejanja in odvzema vozila privedli pred preiskovalnega sodnika, ki je zanj odredil pripor.
Moškega so prijeli v Radovljici. FOTO: Zaslonski posnetek omrežje X
Moškega so prijeli v Radovljici. FOTO: Zaslonski posnetek omrežje X
STA, M. J.
 13. 9. 2026 | 18:42
1:55
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Osumljenca, ki je v petek policistu odvzel pištolo, ga z njo ustrelil in pobegnil s policijskim vozilom, so danes zaradi suma kaznivih dejanj poskusa umora, preprečitve uradnega dejanja in odvzema vozila privedli pred preiskovalnega sodnika, ki je zanj odredil pripor, so za STA sporočili iz Policijske uprave (PU) Ljubljana.

Policisti, ki v zvezi z dogodkom nadaljujejo zbiranje obvestil, so v soboto na terenu našli odvzeto pištolo. Iskalna akcija je že v petek potekala vzdolž gorenjske avtoceste med Kosezami in Šmartnim. V njej so sodelovali vsi razpoložljivi policisti PU Ljubljana, medtem ko je iskalno akcijo na območju Radovljice izvajala PU Kranj. Kot je v soboto poročal POP TV, so teren v petek prečesavali do mraka, približno do 19. ure, v soboto zjutraj pa so iskanje nadaljevali in odvrženo policijsko orožje na območju PU Ljubljana tudi našli. Ležalo naj bi nekje ob avtocesti, a pristojni lokacije niso razkrili.

Prijet na območju Radovljice

Do incidenta je prišlo potem, ko so policisti v petek dopoldne na gorenjski avtocesti pri izvozu Šmartno ustavili 21-letnega voznika, ki je pred tem na ljubljanski obvoznici povzročil nesrečo in se odpeljal. Voznik je med postopkom policistu odvzel službeno pištolo, ga z njo ustrelil in pobegnil s policijskim vozilom. Osumljenec se je po streljanju odpeljal proti Gorenjski. Policisti so ga izsledili na območju Lesc, mu sledili ter ga nato prijeli na območju Radovljice. Enaindvajsetletnik je že v četrtek na območju Viča trčil v parkirano vozilo in bil v postopku zaradi suma, da je vozil pod vplivom drog.

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