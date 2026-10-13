Znano, kaj se dogaja z 21-letnikom, ki je minuli mesec ustrelil policista

Osumljencu, ki je 11. septembra na gorenjski avtocesti policistu odvzel pištolo, ga z njo ustrelil in pobegnil s policijskim vozilom, so do 11. decembra podaljšali pripor zaradi ponovitvene nevarnosti, so za STA pojasnili sodišču. Policija ga sumi kaznivih dejanj poskusa umora, preprečitve uradnega dejanja in odvzema vozila.

Do incidenta je prišlo po tistem, ko so policisti 11. septembra na gorenjski avtocesti pri izvozu Šmartno ustavili 21-letnega voznika, ki je pred tem na ljubljanski obvoznici povzročil nesrečo in se odpeljal. Voznik je med postopkom policistu odvzel službeno pištolo, ga z njo ustrelil in s policijskim vozilom pobegnil proti Gorenjski.

Policisti so ga izsledili na območju Lesc, mu sledili in ga nato prijeli na območju Radovljice. Enaindvajsetletnik je dan pred streljanjem na območju Viča trčil v parkirano vozilo in bil v postopku zaradi suma, da je vozil pod vplivom drog. Policisti so dan po streljanju na terenu našli odvzeto pištolo. Vodstvo policije je takoj napovedalo imenovanje posebne komisije, ki bo preverila okoliščine policijskega postopka med dogodkom.

»Vsakršen napad na policiste najostreje obsojam,« je poudaril v. d. generalnega direktorja policije Danijel Lorbek. Dogodek je po njegovih besedah pokazal, kako se lahko na videz enostaven policijski postopek v trenutku spremeni v izjemno nevarno in nepredvidljivo situacijo. Čeprav je število napadov na policiste v lanskem letu in tudi v prvi polovici letošnjega leta nekoliko nižje kot v primerjalnem obdobju, pa so zaskrbljujoče vse bolj agresivne oblike napadov na policiste, je dodal Lorbek. Kot je izpostavil, napadalci ne izbirajo sredstev napada, saj poleg telesne sile v napadih pogosto uporabljajo tudi orožje, druge nevarne predmete in vozila.