  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NAPAD NA SREDNJI ZDRAVSTVENI ŠOLI

Znano, kaj se dogaja z mladoletnim dijakom, ki je z nožem porezal dijakinjo

V ponedeljek bo pouk na na Srednji zdravstveni šoli Murska Sobota v Rakičanu potekal po urniku. Ravnateljica šole Zlatka Lebar bodo dijakom v prihodnjem tednu zagotovili strokovno psihološko pomoč.
Dijakinja je po podatkih policije lažje poškodovana in je po navedbah medijev že v domači oskrbi. FOTO: Oste Bakal
Dijakinja je po podatkih policije lažje poškodovana in je po navedbah medijev že v domači oskrbi. FOTO: Oste Bakal
STA, S. U.
 11. 1. 2026 | 12:49
2:15
A+A-

Preiskovalni sodnik Okrožnega sodišča v Murski Soboti je po zaslišanju mladoletnika, osumljenega, da je v petek na Srednji zdravstveni šoli Murska Sobota v Rakičanu z nožem porezal dijakinjo, odredil 30-dnevni pripor, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota. Policija nadaljuje zbiranje obvestil in druga procesna dejanja, so dodali.

image_alt
Groza na hodniku srednje šole v Rakičanu: dijaka prijeli še pred 10. uro, motiv ostaja skrivnost

Po končanem predkazenskem postopku bodo podali poročilo v dopolnitev kazenske ovadbe na tožilstvo, so bili z informacijami skopi na policiji. »Zaradi varstva osebnih podatkov, preprečevanja morebitne prepoznavnosti ter zaščite žrtve nasilja drugih podrobnosti ne moremo posredovati,« so dodali v današnjem sporočilu. O morebitnem motivu policija še ne poroča.

Dijaka prvega letnika Srednje zdravstvene šole Murska Sobota, ki je v petek zjutraj z nožem poškodoval dijakinjo četrtega letnika, je policija prijela že kmalu po napadu in ga pridržala, je na novinarski konferenci v petek potrdil vodja sektorja kriminalistične policije na PU Murska Sobota Bojan Rous. Dijakinja je po podatkih policije lažje poškodovana in je po navedbah medijev že v domači oskrbi.

Ravnateljica šole Zlatka Lebar je v petek povedala, da so dogodek hitro opazili in nemudoma ukrepali v skladu z varnostnimi protokoli. Dijaki in zaposleni so se zaklenili v učilnice, kjer je potekal pouk, in tam počakali na nadaljnja navodila. Po obvestilu policije, da je nevarnost minila, so dijaki zapustili učilnice, pouk pa so po 11. uri zaključili.

V ponedeljek bo pouk na šoli potekal po urniku. Po besedah Lebarjeve bodo dijakom v prihodnjem tednu zagotovili strokovno psihološko pomoč, zaposlenim pa so takšno pomoč zagotovili že v petek. Dodala je, da šola obžaluje dogodek in bo tudi v prihodnje storila vse za zagotavljanje varnosti dijakov in zaposlenih. Na spletni strani šole so objavili tudi nasvete za dijake in starše.

 

Več iz teme

Murska Sobotanapad z nožemdijaki
ZADNJE NOVICE
12:49
Novice  |  Kronika  |  Doma
NAPAD NA SREDNJI ZDRAVSTVENI ŠOLI

Znano, kaj se dogaja z mladoletnim dijakom, ki je z nožem porezal dijakinjo

V ponedeljek bo pouk na na Srednji zdravstveni šoli Murska Sobota v Rakičanu potekal po urniku. Ravnateljica šole Zlatka Lebar bodo dijakom v prihodnjem tednu zagotovili strokovno psihološko pomoč.
11. 1. 2026 | 12:49
11:36
Novice  |  Kronika  |  Doma
NUJNA VEST

V ŽIVO: Panika v Ljubljani: udrl se je led in pogoltnil dva drsalca, med reševanjem se je udrlo še gasilcem (FOTO in VIDEO)

V Koseški bajer v Ljubljani sta danes dopoldan padli dve osebi, ko se je pod njima udrl led. Šlo naj bi za mlajša drsalca. Zgodilo se je približno ob pol enajstih, nam je sporočil bralec, ki je bil na prizorišču dogajanja.
11. 1. 2026 | 11:36
11:25
Bulvar  |  Tuji trači
V SLOVO

Umrl Bob Weir, soustanovitelj legendarne skupine Grateful Dead

Skupina je leta 1994 je vstopila v Dvorano slavnih rock’n’rolla, leta 2007 pa prejela grammyja za življenjsko delo.
11. 1. 2026 | 11:25
11:00
Novice  |  Nedeljske novice
STOLETNE JASLICE

Sveta vrata so ključna

Kipar z motorno žago Vlado Cencel je v šentiljski cerkvi ustvaril jaslice, ki so pot vere. Skupaj z mladimi jih je oblikoval kot odgovor na sporočilo svetega leta – romanje upanja.
Drago Perko11. 1. 2026 | 11:00
11:00
Lifestyle  |  Polet
SMUČARSKI TEK V GLAVNEM MESTU

Kje v Ljubljani lahko tečemo na smučeh

Zimska idila je prispela v Ljubljano! Snežna odeja nudi odlične razmere za tek na smučeh, ki je ena najbolj priljubljenih zimskih rekreacij.
Miroslav Cvjetičanin11. 1. 2026 | 11:00
10:51
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Temperature pod –10 °C: ti znaki kažejo, da je vaš pes že nevarno podhlajen

Kako prepoznati, da psa pozimi zebe? Ob ekstremnem mrazu pod –10 °C bodite pozorni na znake nelagodja in preverite, kako psa zaščititi.
11. 1. 2026 | 10:51

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
Promo Slovenske novice9. 1. 2026 | 13:11
Novice  |  Slovenija
TELEKOM SLOVENIJE

Telekom sredi največje investicije v svoji zgodovini

Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
8. 1. 2026 | 11:40
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA KNJIGA ROMANA VODEBA

Roman Vodeb: »Če se varanje zgodi, otroci zanj ne smejo izvedeti«

Zakaj Roman Vodeb odsvetuje nudistične plaže za mlade družine
Promo Slovenske novice7. 1. 2026 | 12:27
Promo
Novice  |  Slovenija
ZBIRANJE PONUDB

Kdo bo kupil Uradni list?

Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
6. 1. 2026 | 08:24
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
TELEKOM SLOVENIJE

Telekom sredi največje investicije v svoji zgodovini

Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
8. 1. 2026 | 11:40
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA KNJIGA ROMANA VODEBA

Roman Vodeb: »Če se varanje zgodi, otroci zanj ne smejo izvedeti«

Zakaj Roman Vodeb odsvetuje nudistične plaže za mlade družine
Promo Slovenske novice7. 1. 2026 | 12:27
Promo
Novice  |  Slovenija
ZBIRANJE PONUDB

Kdo bo kupil Uradni list?

Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
6. 1. 2026 | 08:24
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Lifestyle  |  Stil
RECEPTI

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024 | 13:39
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Popoln dostop do celotnega paketa, brez mesečnih naročnin

Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
8. 1. 2026 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

»Edino, kar lahko obljubimo, je, da bo v prihodnje teh napadov vedno več« (video)

Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
Promo Slovenske novice8. 1. 2026 | 09:25
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM.SI

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Deloindom.si je zakladnica idej za vaš dom in vrt, strokovnih nasvetov in najnovejših trendov za prijetno bivanje, uspešno prenovo in gradnjo, opremljanje doma in vrtnarjenje.
19. 12. 2024 | 15:48
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki