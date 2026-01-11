Znano, kaj se dogaja z mladoletnim dijakom, ki je z nožem porezal dijakinjo

Preiskovalni sodnik Okrožnega sodišča v Murski Soboti je po zaslišanju mladoletnika, osumljenega, da je v petek na Srednji zdravstveni šoli Murska Sobota v Rakičanu z nožem porezal dijakinjo, odredil 30-dnevni pripor, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota. Policija nadaljuje zbiranje obvestil in druga procesna dejanja, so dodali.

Po končanem predkazenskem postopku bodo podali poročilo v dopolnitev kazenske ovadbe na tožilstvo, so bili z informacijami skopi na policiji. »Zaradi varstva osebnih podatkov, preprečevanja morebitne prepoznavnosti ter zaščite žrtve nasilja drugih podrobnosti ne moremo posredovati,« so dodali v današnjem sporočilu. O morebitnem motivu policija še ne poroča.

Dijaka prvega letnika Srednje zdravstvene šole Murska Sobota, ki je v petek zjutraj z nožem poškodoval dijakinjo četrtega letnika, je policija prijela že kmalu po napadu in ga pridržala, je na novinarski konferenci v petek potrdil vodja sektorja kriminalistične policije na PU Murska Sobota Bojan Rous. Dijakinja je po podatkih policije lažje poškodovana in je po navedbah medijev že v domači oskrbi.

Ravnateljica šole Zlatka Lebar je v petek povedala, da so dogodek hitro opazili in nemudoma ukrepali v skladu z varnostnimi protokoli. Dijaki in zaposleni so se zaklenili v učilnice, kjer je potekal pouk, in tam počakali na nadaljnja navodila. Po obvestilu policije, da je nevarnost minila, so dijaki zapustili učilnice, pouk pa so po 11. uri zaključili.