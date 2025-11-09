Znano, kaj se je zgodilo z mladoletnikoma, ki sta v zdravstvenem domu napadla dijaka

V Kočevju je petek okoli devete ure prišlo do novega incidenta, v katerega sta bila vpletena dva mlada Roma. Po poročanju prič sta napadla dijaka Gimnazije in srednje šole Kočevje, ki je s sošolci čakal pred vhodom v tamkajšnji zdravstveni dom, kjer so imeli dijaki sistematski pregled.

S Policijske uprave Ljubljana so danes sporočili, da so v povezavi z dogodkom po intenzivni kriminalistični preiskavi, zbiranju obvestil, pregledu posnetkov nadzornih kamer prepoznali in v nadaljevanju prijeli dva mladoletna osumljenca. Zaradi utemeljenega suma kaznivega dejanja nasilništva so ju v soboto privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je za oba odredil hišni pripor. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

Zdravstveni dom Kočevje. FOTO: Jože Suhadolnik

Varujejo podrobnosti, ki bi lahko ogrozile preiskavo

»V policiji imamo ničelno toleranco do kakršnegakoli nasilja, vedno takoj pristopimo k preiskavi tovrstnih primerov. Naši začetni ukrepi so v prvi vrsti namenjeni takojšnji zaščiti žrtve, zavarovanju dokazov in izsleditvi storilca dejanja. Naši postopki vedno temeljiti in v okviru zakonskih pooblastil, prav tako tudi o policijskem delu v okviru veljavnih predpisov obveščamo javnost in oškodovane osebe. Pri tem varujemo podrobnosti iz postopka, ki bi lahko ogrozile našo preiskavo, taktiko in metodiko našega dela, kar bi lahko onemogočilo izpeljavo podobnih preiskav. Tega pa si seveda ne želimo, saj je naš cilj preiskati kazniva ravnanja v celoti in storilca ustrezno procesirati,« še sporočajo možje v modrem.

Tesno sodelovanje z lokalno skupnostjo

Na PU Ljubljana dodajajo še, da se zavedajo pomena tesnega sodelovanja policije z lokalno skupnostjo, s katerim zagotavljajo večjo varnost v okolju in krepijo občutek varnosti pri ljudeh. Policija tako v vseh varnostno obremenjenih območjih poleg stalne prisotnosti s skupnostjo navezuje stike, pridobiva, vrednoti in posreduje informacije, ki so pomembne za ljudi v določenem okolju. Skupaj z drugimi deležniki sodelujejo v varnostnih sosvetih, ki jih ustanavljajo občine, kjer obravnavajo aktualno varnostno problematiko in načrtujemo skupne ukrepe za zagotavljanje varnega bivalnega okolja, še poudarjajo možje v modrem.

Policijska uprava Ljubljana stanje na terenu, kot zagotavljajo, redno spremlja in analizira ter temu ustrezno izvaja ukrepe za razporejanje kadrov na območja, ki so varnostno bolj obremenjena. »Na enak način opravljamo tudi naloge policije za zagotavljanje splošne varnosti ljudi ter zagotavljamo prisotnost policistov tako na širšem območju osrednje slovenske in kočevske regije kot v mestu Ljubljana.«