NA SODIŠČU

Kočevska Roma, ki sta prebutala ribniškega župana, dobila nizko zaporno kazen (FOTO)

Sodnica je sporočila, da v tem konkretnem primeru ne gre za to, ali je nekdo pripadnik romske skupnosti ali ne.
Leonardo (levo) in Arsen Novak sta premlatila župana. FOTO: Dejan Javornik

Leonardo (levo) in Arsen Novak sta premlatila župana. FOTO: Dejan Javornik

Aleksander Brudar
 9. 2. 2026 | 13:05
 9. 2. 2026 | 13:21
2:39
Točno opoldne se je na ljubljanskem okrožnem sodišču osem mesecev po napadu na ribniškega župana Sama Pogorelca in njegovo soplesalko Tamaro Lovšin sklenilo sojenje kočevskima Romoma Arsenu in Leonardu Novaku

Za tričlanski senat, ki mu je predsedovala sodnica Neva Bizjak, ni dvoma, da sta bila prav ona dva takrat skupaj s še enim mladoletnikom tista, ki sta izvršila napad. Zgodilo se je 8. junija lani okoli enih zjutraj med plesom na gasilski veselici v Ribnici. Oba sta kriva storitve kaznivega dejanja nasilništva, katerega žrtev je bil župan, Arsen Novak pa še povzročitve lahke telesne poškodbe v škodo županove soplesalke.

V keho za manj kot dve leti

Arsen je za nasilništvo dobil leto in 3 mesece zapora, za lahko telesno poškodbo 5 mesecev zapora. Enotna zaporna kazen: leto in 7 mesecev. Novak pa za nasilništvo leto in 3 mesece zapora. "Nasilje je nesprejemljivo, pa ni pomembno, ali sem tak ali tak. Nasilje je nesprejemljivo. Pika," je v obrazložitvi sodbe izpostavila sodnica, s čimer je želela sporočiti, da v tem konkretnem primeru ne gre za to, ali je nekdo pripadnik romske skupnosti ali ne. Temveč da je šlo za napad na sočloveka. "Trije ste šli nad enim, ko je plesal in se veselil. Ko je bil brezskrben in zgodilo se je povsem nepričakovano. Jaz, ko grem na veselico, ne pričakujem, da bo kdo prišel do mene in me premlatil." Leonardov mladoletni brat, ki je sodeloval pri napadu, jo je v ločenem postopku odnesel s t. i. družbenokoristnim delom. Sodba v njegovem primeru je postala pravnomočna 25. decembra lani. 

Župan Samo Pogorelc je po napadu ugotavljal: »Zanimiv je formular ocene ogroženosti: pred pol leta, ko mi je Rom grozil s smrtjo, in tudi sedaj, ko sem doživel hujši fizični napad, je bilo po točkah od možnih 36 zgolj od 0-9. Ja, tudi to je Slovenija. Očitno morajo pri našem sistemu človeka ubiti, da je ocena ogroženosti večja! /.../ »Z ribniškimi Romi smo vzpostavili neko vez, trudili smo se najti skupne poti. A dejstvo je, da nekaterim v tej skupnosti ni po volji palica – želeli bi zgolj korenček. Kljub temu se počutim ogroženega – in prav tako se počuti moja družina,« je še poudaril.

