Znano, kdaj bo pogreb v Italiji tragično preminulih Izidorja, Petre in njune hčerke Eme (10)

Pogreb tričlanske družine iz Občine Ravne na Koroškem, ki je tragično preminula zaradi posledic avgustovske eksplozije v turistični nastanitvi na jugu Italije, bo v torek v Kotljah, je razvidno iz objavljenih osmrtnic. Isti dan dopoldne bo v Kotljah žalna seja.

Zaradi posledic silovite eksplozije, do katere je 25. avgusta letos prišlo v turistični nastanitvi v kraju Mileto v Kalabriji na jugu Italije, so v dneh po nesreči v italijanskih bolnišnicah umrli najprej 44-letni Izidor Jamnik, nato pa tudi njegova 48-letna soproga Petra in njuna desetletna hči Ema . Občina Ravne na Koroškem je v spomin na tragično preminule občane razglasila tridnevno žalovanje med 2. in 4. septembrom, pri Župnijski Karitas Kotlje in Ravne pa je steklo zbiranje sredstev za pomoč družini pokojnih. Pred torkovim pogrebom bo v večnamenski dvorani v Kotljah potekala tudi žalna seja, so za STA danes potrdili na Občini Ravne na Koroškem. Žalne slovesnosti so pred dnevi potekale tudi v italijanskem kraju Mileto, kjer se je zgodil tragični dogodek. Dogodek pristojni po neuradnih informacijah še vedno preiskujejo.

Kot so pred dnevi za STA pojasnili na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve, mednarodne prevoze posmrtnih ostankov v skladu s konzularno prakso opravljajo specializirana pogrebna podjetja. Stroški prevoza posmrtnih ostankov državljanov Slovenije, ki umrejo v tujini, bremenijo svojce pokojnih, druge osebe oziroma zavarovalnice, če so imeli pokojni slovenski državljani sklenjeno ustrezno turistično zavarovanje za čas potovanja v tujino s postavko za kritje stroškov prenosa posmrtnih ostankov zavarovanca v Slovenijo, so navedli na ministrstvu.

Zapisali so še, da ministrstvo z vso potrebno skrbnostjo in občutljivostjo pristopi k obravnavi vsakega posameznega primera ter si prizadeva zagotoviti celovito, strokovno in čim bolj učinkovito podporo ter pomoč. Tako je tudi v konkretnem primeru smrti tričlanske koroške družine ministrstvo, kot je zagotovilo, sodelovalo z vsemi pristojnimi italijanskimi oblastmi ob spoštovanju veljavnih predpisov in svojih pristojnosti. »Gre za standardno konzularno prakso, v okviru katere je konzularni sektor ministrstva v letu 2025 na takšen način obravnaval 121 primerov smrti slovenskih državljanov v tujini,« so navedli na ministrstvu.