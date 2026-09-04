Znano, kdaj se bodo gorski reševalci poslovili od kolega in prijatelja Janeza

Po včerajšnji žalostni novici o smrti dolgoletnega gorskega reševalca Janeza Trilerja je danes znano, kdaj se bodo svojci, prijatelji, kolegi in drugi, ki so ga poznali, od njega poslovili. Pogreb bo v ponedeljek, 7. septembra, ob 14. uri na Mestnem pokopališču Kranj. Janez Triler je bil več kot štiri desetletja povezan z Gorsko reševalno službo Kranj. Goram je bil predan že od mladosti, v življenju pa je združil številne vloge, povezane z reševanjem in pomočjo ljudem. Bil je alpinist, gorski vodnik, poklicni gasilec, reševalec letalec in vodnik reševalnega psa.

Njegovi kolegi so se od njega poslovili z ganljivim zapisom, ki so ga objavili na družbenem omrežju Facebook. »Jojo, pogrešali te bomo. Neskončno. Kot prijatelja in kot človeka, na katerega smo se vedno lahko zanesli, ko smo se z ramo ob rami trudili pomagati sočloveku v stiski,« so zapisali. Dodali so: »Počivaj v miru. In se srečamo spet – nekoč, nekje.«

Svojci namesto cvetja prosijo za pomoč reševalcem

Svojci v Janezov spomin cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Kdor želi njegov spomin počastiti z dobrodelnim dejanjem, lahko po njihovih besedah prispeva Društvu gorske reševalne službe Kranj. Donacije lahko nakaže na transakcijski račun SI56 0700 0000 1028 484.

Na ta način lahko pomaga nadaljevati poslanstvo, ki mu je bil Janez Triler zvest velik del svojega življenja – pomagati ljudem, ki se znajdejo v stiski.