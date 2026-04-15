Znano, kdo je odgovoren za zastrupitev 500 ljudi v Maximarketu! Policija ovadila eno osebo

Leto dni po množični zastrupitvi v ljubljanskem Maximarketu, ki je prizadela več kot 500 ljudi, je policija razkrila, kdo je odgovoren. Na Policijski upravi Ljubljana so danes sporočili, da so zaradi onesnaženja pitne vode vložili kazensko ovadbo zoper znanega osumljenca.

Kot so pojasnili na PU Ljubljana, so bili aprila 2025 (med 11. in 12. aprilom) obveščeni o onesnaženju pitne vode v poslovnem objektu v središču Ljubljane. Kriminalisti so takoj začeli intenzivno zbirati obvestila, ugotavljati vzroke dogodka ter evidentirati oškodovance.

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje je zdravstvene težave, povezane z onesnaženo vodo, prijavilo okoli 500 oseb. Policisti so z njimi opravili individualne razgovore in pridobili tudi zdravstveno dokumentacijo.

V preiskavi so sodelovali številni deležniki s področja varovanja zdravja, oskrbe z vodo, kanalizacije in varne hrane, pa tudi podjetja z območja, kjer je prišlo do onesnaženja. Kriminalisti so angažirali tudi sodnega izvedenca za obrtno dejavnost in strojne instalacije, ki je sodeloval pri strokovnih ogledih.

Preiskava je pokazala, da je bil neposreden vzrok onesnaženja vdor tehnične vode, torej vode iz reke Ljubljanice, v sistem pitne vode v objektu. Na podlagi zbranih dokazov so potrdili utemeljen sum kaznivega dejanja onesnaženja pitne vode po 336. členu kazenskega zakonika.

Zoper osumljenca so podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani. Za to kaznivo dejanje je zagrožena kazen do treh let zapora, v primeru malomarnosti pa denarna kazen ali do tri mesece zapora.

Na policiji so ob tem poudarili, da so med preiskavo ugotovili tudi ključni vir kontaminacije, vse okoliščine pa so zdaj dovolj razjasnjene, da so lahko ukrepali proti odgovorni osebi.