OBSOJEN

Znano, za koliko let gre v zapor Rom Šiljić, krvnik Aleša Šutarja (VIDEO)

Šutarjeva smrt je oktobra lani sprožila protest, na katerem je okoli 10.000 ljudi v Novem mestu protestiralo proti nereševanju romskih vprašanj, čemur je nato sledilo sprejetje t. i. Šutarjevega zakona, ki zadeva tudi romska vprašanja.
Samire Šiljić. FOTO: Dejan Javornik
T. J. G.
 26. 5. 2026 | 10:05
Danes je 21-letni Samire Šiljić iz romskega naselja Mihovica pri Šentjerneju znova stopil pred roko pravice, a dvomov o tem, ali bo na novomeškem okrožnem sodišču priznal krivdo ali ne, ni bilo več. Šiljić je namreč skupaj z zagovornikom Dušanom Medvedom in tožilstvom že pred dnevi sklenil sporazum o priznanju krivde, tako da je bila današnja obravnava le še formalnost brez presenečenj. Za smrtni udarec, ki ga je zadal Alešu Šutarju, je bil obsojen na 6 let in 3 mesece zapora, hkrati pa mu je moralo sodišče preklicati tudi dve pogojni obsodbi, tako da je enotna kazen 6 let in 9 mesecev.

Kljub zdravniški pomoči so njegove življenjske funkcije odpovedale

Obtožnica Šiljiću očita kaznivo dejanje posebno hude telesne poškodbe, ki je imelo za posledico smrt, za kar mu po kazenskem zakoniku grozi zapor od treh do 15 let. Ker je izrečena kazen višja od dveh let, mu je moralo torej sodišče preklicati tudi obe pogojni kazni, na kateri je bil po sodbah brežiškega in krškega okrajnega sodišča obsojen že kot polnoleten in sicer zaradi poškodovanja tuje stvari ter lahke telesne poškodbe. Slednji dve kaznivi dejanji je storil v času, ko je že bil v prevzgojnem domu v Radečah. Tam je bil tudi v času kritičnega dogodka v Novem mestu, a je imel ravno tisti vikend prost izhod. V prevzgojni dom je moral po sklepu novomeškega okrožnega sodišča izpred treh let in sicer zaradi nasilništva, dveh kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe in tatvine, kar je storil kot mladoletnik.

Obtožnica Šiljiću očita, da je 25. oktobra lani, ura je bila okoli pol tretje zjutraj, v Novem mestu pred klubom Lokal Patriot na Rozmanovi ulici Aleša s stisnjeno pestjo močno udaril v desni del spodnje čeljusti. Zaradi udarca je Šutar utrpel zlom desne veje spodnje čeljustnice in poškodbo mehkih tkiv v tem predelu. Po udarcu je izgubil zavest, padel in z zadnjim desnim delom glave močno udaril ob tlakovana tla. Pri padcu je utrpel hude poškodbe glave in vratu, med drugim tudi zlom prvega vratnega vretenca, poškodbo desne vertebralne arterije, obsežne krvavitve v možganih ter hudo oteklino možganov z znaki ukleščenja možganskega tkiva. Zaradi teh poškodb je manj kot uro po poškodbi prišlo do zastoja srca, zato so ga morali dvakrat oživljati. Kljub zdravniški pomoči so njegove življenjske funkcije odpovedale, prišlo je do odpovedi dihanja in delovanja srca, zaradi česar je Aleš Šutar istega dne ob 21.05 umrl.

