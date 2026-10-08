Pet deklet huje poškodovanih v nesreči pri Ajdovščini: zdaj je znano, kaj se je zgodilo

Vzrok hude prometne nesreče pri naselju Budanje v ajdovski občini, v kateri je bilo v sredo predvidoma huje poškodovanih pet deklet, je bila po doslej zbranih podatkih policije vožnja preblizu desnemu robu vozišča. 20-letna voznica je z vozilom zapeljala na neutrjeno bankino, nato pa v jarek in trčila v drevo.

Kot so danes zapisali na Policijski upravi Nova Gorica, je po podatkih policistov voznica vozila po regionalni cesti iz smeri Vipave proti Ajdovščini. Takoj po blagem levem preglednem ovinka je z vozilom zapeljala preblizu desnemu robu vozišča in nato na neutrjeno bankino.

Z desnimi kolesi je po bankini vozila nekaj deset metrov, nato pa zapeljala v jarek in z vozilom čelno trčila v drevo. Vozilo se je po trčenju prevrnilo na levi bočni del. V vozilu so bile poleg voznice še štiri sopotnice, vse stare 19 let. Vseh pet je bilo predvidoma huje poškodovanih.

Eno od sopotnic, ki je sedela na zadnjem levem sedežu, so s helikopterjem prepeljali na zdravljenje v Univerzitetni klinični center Ljubljana. Preostale štiri so reševalci z reševalnimi vozili prepeljali na zdravljenje v splošno bolnišnico v Šempeter pri Gorici. Policijska preiskava okoliščin prometne nesreče poteka v smeri suma kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti.