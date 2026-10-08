  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PROMETNA NESREČA

Pet deklet huje poškodovanih v nesreči pri Ajdovščini: zdaj je znano, kaj se je zgodilo

20-letna voznica je z vozilom zapeljala na neutrjeno bankino, nato pa v jarek in trčila v drevo.
Fotografija je simbolična. FOTO: Ivo Cagalj/pixsell Pixsell
Fotografija je simbolična. FOTO: Ivo Cagalj/pixsell Pixsell
N. Č.
 8. 10. 2026 | 13:54
 8. 10. 2026 | 13:55
1:35
A+A-

Vzrok hude prometne nesreče pri naselju Budanje v ajdovski občini, v kateri je bilo v sredo predvidoma huje poškodovanih pet deklet, je bila po doslej zbranih podatkih policije vožnja preblizu desnemu robu vozišča. 20-letna voznica je z vozilom zapeljala na neutrjeno bankino, nato pa v jarek in trčila v drevo.

Kot so danes zapisali na Policijski upravi Nova Gorica, je po podatkih policistov voznica vozila po regionalni cesti iz smeri Vipave proti Ajdovščini. Takoj po blagem levem preglednem ovinka je z vozilom zapeljala preblizu desnemu robu vozišča in nato na neutrjeno bankino.

Z desnimi kolesi je po bankini vozila nekaj deset metrov, nato pa zapeljala v jarek in z vozilom čelno trčila v drevo. Vozilo se je po trčenju prevrnilo na levi bočni del. V vozilu so bile poleg voznice še štiri sopotnice, vse stare 19 let. Vseh pet je bilo predvidoma huje poškodovanih.

Eno od sopotnic, ki je sedela na zadnjem levem sedežu, so s helikopterjem prepeljali na zdravljenje v Univerzitetni klinični center Ljubljana. Preostale štiri so reševalci z reševalnimi vozili prepeljali na zdravljenje v splošno bolnišnico v Šempeter pri Gorici. Policijska preiskava okoliščin prometne nesreče poteka v smeri suma kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

hude poškodbeprometna nesrečaBudanjeAjdovščinaPU Nova Goricatrčenjejarekvoznica
ZADNJE NOVICE
16:25
Bulvar  |  Domači trači
OSEBNA IZPOVED

Sonja Javornik razkrila težko izkušnjo z umetno oploditvijo: »Komaj sem prišla do stanovanja« (VIDEO)

Njeni jajčniki na terapijo niso reagirali, zato je prejemala zelo visoke odmerke hormonov in prestajala hude stranske učinke.
8. 10. 2026 | 16:25
16:06
Novice  |  Kronika  |  Doma
PLANINA, KRANJ

Na igrišču zakurili ogenj, pokali s petardami in divjali s skuterji: župan pa zahteva tudi kaznovanje staršev

Na kranjski Planini bodo zaradi vse pogostejših kršitev okrepili nadzor in namestili kamere.
8. 10. 2026 | 16:06
16:00
Lifestyle  |  Svetovalnica
RAJ DOMA

Zimska solata za zgodnjo pomlad

Za setev je v začetku oktobra še čas, čeprav so varnejša izbira sadike; seme posejemo plitvo, po vzniku rastline po potrebi razredčimo, tudi sadike posadimo dovolj narazen.
Alenka Kociper8. 10. 2026 | 16:00
15:55
Šport  |  Odmevi
NOV BOJ ZA ŠTIRILETNI MANDAT

Aleksander Čeferin si je premislil: namerava se potegovati za nov mandat na čelu Uefe

Že pred tem je izključil možnost kandidature za predsednika Mednarodne nogometne zveze Fife proti sedanjemu predsedniku svetovnega nogometa Gianniju Infantinu.
8. 10. 2026 | 15:55
15:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVI PRIGRIZKI

Ko vas med obroki zagrabi lakota: štirje prigrizki, ki so dobra izbira tudi za jetra

Vsebujejo vlaknine, nenasičene maščobe, beljakovine in antioksidante ter lahko nadomestijo hranilno revnejše prigrizke.
8. 10. 2026 | 15:00
14:45
Novice  |  Slovenija
REFERENDUM 11. OKTOBRA

Kaj se skriva za referendumom o parlamentarni preiskavi? To morate vedeti pred nedeljo

Parlamentarna preiskava je pomembno orodje nadzora nad oblastjo, toda prav zato je pomembno vprašanje, kakšne meje naj ima. Kaj novela spreminja, zakaj so jo predlagali in zakaj ji del javnosti tako odločno nasprotuje?
8. 10. 2026 | 14:45

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
DRUŽINSKI ZAKLAD

Kaj bo ostalo za vami in kaj boste podedovali vi?

FREYWILLE navdušuje s kolekcijo po navdihu cenjenih del umetnikov Van Gogha in Moneta, s tem pa združuje tradicijo v nakit, ki izstopa in pripoveduje posebno zgodbo.
Promo Slovenske novice1. 10. 2026 | 13:05
Promo
Novice  |  Slovenija
VARNOSTNI INŽENIR LETA

Slovensko podjetje gradi nov center

Kako se spreminjajo kibernetske grožnje? O vlogi tehnologije smo govorili s Smailom Jušićem iz T-2, letošnjim prejemnikom priznanja Varnostni inženir leta.
Promo Slovenske novice28. 9. 2026 | 12:12
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
IZBIRČNOST

Kako oblikovati zdrave prehranjevalne navade za vse življenje?

Morda je še včeraj z veseljem jedel neko jed, danes pa nad njo viha nos. Ni nujno, da je zato izbirčen, zavračanje hrane je lahko čisto normalen del odraščanja.
8. 10. 2026 | 08:48
Promo
Novice  |  Slovenija
KAPITAL

»Zaupanje nastaja počasi, izgubi pa se lahko zelo hitro«

Evropska gospodinjstva imajo veliko prihrankov, podjetja pa za razvoj potrebujejo dolgoročni kapital. Ključno vprašanje je, kako učinkoviteje povezati oboje.
8. 10. 2026 | 09:18
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
POLNJENJE

Zakaj v nekem trenutku cene poskočijo v nebo?

Z večanjem električnih voznih parkov postaja ključno vprašanje, kako polnilnice, sončne elektrarne in baterijske hranilnike povezati v učinkovit energetski sistem.
7. 10. 2026 | 08:18
Promo
Novice  |  Slovenija
BOLNIŠKE

Slovenija ima težavo, o kateri se premalo govori

Visok absentizem in manj viden prezentizem podjetja spodbujata k iskanju rešitev za hitrejšo zdravstveno obravnavo zaposlenih.
Promo Slovenske novice7. 10. 2026 | 11:40
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Vedno daljša vrsta čakajočih

Elektriko potrebujemo za vse več stvari, nove elektrarne in veliki porabniki pa nastajajo hitreje, kot se lahko prilagajajo omrežja.
Promo Slovenske novice7. 10. 2026 | 09:35
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SODOBNA LOGISTIKA

Kako se izogniti nepotrebnim stroškom?

Izbira viličarja lahko pomembno vpliva na produktivnost in varnost logističnih procesov. Nosilnost in cena sta pri tem pomembna dejavnika, vendar ne edina.
Promo Slovenske novice8. 10. 2026 | 10:42
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVJE

Majina zgodba: bolečine v trebuhu so bile šele začetek

Specialistični pregled pogosto ne prinese vseh odgovorov, saj so za diagnozo lahko potrebne še dodatne preiskave.
6. 10. 2026 | 10:34
Promo
Novice  |  Slovenija
NALOŽBE

Je še pravi trenutek za naložbe v zlato?

Inflacija počasi zmanjšuje kupno moč prihrankov, zato je pri dolgoročnem varčevanju pomembno razmišljati tudi o ohranjanju njihove vrednosti.
5. 10. 2026 | 13:37
Promo
Novice  |  Slovenija
DOMENA

Slovenija nepričakovano med najbolj zaželenimi

Slovenska spletna končnica je zaradi novega pomena kratice SI pritegnila izjemno zanimanje. Kaj ta nenadni val pomeni za domača podjetja?
8. 10. 2026 | 08:35
Promo
Novice  |  Slovenija
SKUPAJ ZA VARNOST

Tako je videti vaja višinskega dela

Cirkovce, 29. september 2026 – Na poligonu RTP Cirkovce je potekala tretja skupna vaja GIZ distribucije električne energije za postavitev havarijskih stebrov.
Promo Slovenske novice6. 10. 2026 | 11:51
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZOBNI VSADKI

Dober implantolog mora včasih znati reči tudi ne

Več metod pomeni več možnosti, a tudi več odločitev. Zato so pri implantološkem zdravljenju ključne diagnostika, izkušnje in individualna presoja.
5. 10. 2026 | 13:22
Promo
Novice  |  Slovenija
TVEGANJE

Povprečna zamuda traja 34 dni, 2 dni več kot leto prej

Podjetja morajo ob negotovih gospodarskih obetih presojati, komu lahko zaupajo in koliko tveganja lahko prevzamejo.
5. 10. 2026 | 09:29
Promo
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Je »evropsko« res zanesljivo?

Ko fotografije shranimo v oblak, dokumente pošljemo sodelavcu ali vprašanje vnesemo v orodje umetne inteligence, del nadzora nad podatki prepustimo ponudniku.
Promo Slovenske novice2. 10. 2026 | 08:26
Promo
Novice  |  Slovenija
IDEJA ZA IZLET

Dogajanje pod ulicami Gornje in avstrijske Radgone

Voda, nosilka življenja, ima pestro in pisano zgodbo, ki jo lahko skozi večerni sprehod pobližje spoznate.
Promo Slovenske novice8. 10. 2026 | 14:23
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Slovensko zdravstvo pred velikimi spremembami? (video)

Vzajemna po veliki preobrazbi posluje bolje od zastavljenih planov, krepi zdravstvene storitve in svojo rast vse bolj usmerja tudi v regijo.
8. 10. 2026 | 09:34
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ELEKTRIČNA ENERGIJA

S pravo strategijo do več zaslužka

Za proizvedeno energijo poiščite najvišjo vrednost. Ne le z najvišjo odkupno ceno danes, temveč s premišljenim pristopom skozi daljše obdobje.
Promo Slovenske novice5. 10. 2026 | 15:04
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Kako iz 100 evrov na mesec nastane 29.000 evrov

Sto evrov na mesec se morda ne zdi veliko, a lahko z dovolj časa, rednim vlaganjem in nižjimi stroški zraste v precej višji znesek.
Promo Slovenske novice6. 10. 2026 | 09:11
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VEČ ENERGIJE

Zakaj smo jeseni manj potrpežljivi in bolj utrujeni

Poletje se pogosto konča precej bolj nenadoma, kot bi si želeli.
Promo Slovenske novice1. 10. 2026 | 15:06
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Jesen na Krasu in v Brkinih – čas okusov, barv in doživetij

Ko poletna vročina popusti in se pokrajina odene v tople jesenske barve, Kras in Brkini pokažejo nekoliko drugačen obraz.
Promo Slovenske novice2. 10. 2026 | 13:42
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILIZEM

Pred nakupom avtomobila preverite to: lahko vam prihrani precej denarja

Končna cena je pomembna, vendar lahko o dobri izbiri odločajo tudi dejavniki, na katere ob nakupu pogosto pozabimo.
8. 10. 2026 | 11:19
Šport  |  Športni trači
ONAPLUS PODKAST

Tega o Pogačarjevih začetkih verjetno niste vedeli

Kaj loči dobrega kolesarja od šampiona? Ne le talent. Odločilni so glava, vztrajnost in sposobnost, da zdržiš takrat, ko bi večina odnehala.
Manca Čampa Pavlin8. 10. 2026 | 08:15
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VPOGLED V ZDRAVJE

Veste, kaj se z vašim telesom dogaja med spanjem?

Pametne ure že leta spremljajo korake, srčni utrip, vadbo in spanje. Zato pri novi generaciji ni več dovolj, da na zaslon dodajo še en podatek.
Promo Slovenske novice29. 9. 2026 | 11:49
Promo
Novice  |  Slovenija
KAKOVOST

V preizkusnem laboratoriju preverjajo, kaj se dogaja z baterijami

Koliko tresljajev prenese baterija električnega kolesa in kaj se zgodi, če zagori? V preizkusnem laboratoriju SIQ, Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje, namenoma povzročijo tudi okvare, ki si jih doma ne želimo.
8. 10. 2026 | 13:18
Promo
Novice  |  Slovenija
KOLESARSTVO

Kaj se dogaja na kolesarski sceni?

Se radi pohvalite, da vedno predvidite, kdo bo zmagovalec? Obrnite to v svojo korist v brezplačni nagradni igri!
Promo Slovenske novice30. 9. 2026 | 09:19
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAVARUJ

Spremembe pri izbranih zavarovanjih. Ste upravičeni?

Prvi avto, potovanja, selitev na svoje, kuža. Načrtov je veliko, denarja zanje pa ni vedno dovolj. Nepredviden strošek ti jih lahko hitro prekriža.
30. 9. 2026 | 08:51
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANCIRANJE

15.000 evrov v manj kot eni uri? Preverite, kako

Čas je v poslu dragocen. Ponudbe veljajo omejeno, naročila čakajo na potrditev, proizvodnja na novo opremo, zaloge pa na pravočasno dopolnitev.
Promo Slovenske novice8. 10. 2026 | 10:47
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki