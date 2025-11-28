Zdaj je le znano, zakaj je voznik bežal pred policisti na Šmartinski cesti! (FOTO)

Kot smo že poročali, se je v sredo okoli 9. ure na Šmartinski cesti v Ljubljani zgodila prometna nesreča, ki jo je po doslej zbranih podatkih povzročil 18-letni voznik osebnega vozila, državljan Slovenije. V nesreči sta bili dve osebi lažje poškodovani, ena pa huje, vendar njeno življenje ni ogroženo.

FOTO: Pu Ljubljana

Med begom odvrgel drogo

Zdaj so s PU Ljubljana sporočili nove podrobnosti. Med obravnavo nesreče so policisti opazili, da je povzročitelj po pobegu s kraja dogodka odvrgel predmet. Po pregledu terena so našli pvc vrečko in nogavico, v katerih je bilo skoraj 60 zavitkov prepovedanih drog (kokain in heroin). Pri osumljencu so našli tudi več kot 3000 evrov gotovine nepojasnjenega izvora, zato so mu jo zasegli. Zaradi ugotovljenih dejstev je bil pridržan, zaseženo pa je bilo tudi njegovo vozilo.

FOTO: Pu Ljubljana

Na podlagi intenzivne kriminalistične preiskave in zbranih obvestil je sodišče izdalo odredbo za hišno preiskavo vozila in prebivališča osumljenca. Pri preiskavi so policisti zasegli še nekaj zavitkov heroina in konoplje ter pripomočke za preprodajo drog.

FOTO: Pu Ljubljana

Po končanem postopku je bilo osumljencu pridržanje odpravljeno. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami ter bodo o ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.