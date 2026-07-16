Žrtev postala morilka! Usodnega večera se je Fahrije odšla okopat, Rihard prišel za njo in uriniral v banjo (FOTO)

TRAGIČEN PRIMER

Fahrije Rama dobila pet let zapora za smrt 53-letnega Riharda Žvikarta. Julija lani sta se sprla, v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti ga je zabodla.

Teden dni pred obletnico zločina v Lovrencu na Pohorju so na mariborskem okrožnem sodišču izrekli sodbo 45-letni Fahrije Rama, Kosovki po rodu, državljanki Slovenije, ki je bila obtožena uboja na mah Riharda Žvikarta. Okrožna mariborska sodnica Maja Balažic jo je obsodila na pet zapora, obenem ji je do pravnomočnosti sodbe podaljšala pripor. Fahrije Rama je 22. julija lani med 20. in 22. uro v spalnici hiše v Lovrencu na Pohorju z 20 centimetrov dolgim nožem večkrat zabodla v vrat, prsi in trebuh 53-letnega Riharda Žvikarta ter mu tako povzročila smrtne rane. »Pred seboj imamo tragičen ...